برايتون يضرب نيوكاسل بثلاثية

فاز برايتون على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "أميكس"، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

لياندرو تروسارد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ45، لينتهي الشوط الأول بتقدم برايتون بهدف.

وفي الشوط الثاني، أضاف داني ويلبيك الهدف الثاني بالدقيقة الـ51.

نيل مومباي سجل هدفا ثالثا في الدقيقة الـ68، لينتهي اللقاء بفوز برايتون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد برايتون للنقطة الـ16 مرتقيا للمركز الـ16، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الـ28 متراجعا للمركز الـ17.