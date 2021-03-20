من أجل ريال مدريد؟ بيلد: يواكيم لوف بدأ في تعلُم اللغة الإسبانية

السبت، 20 مارس 2021 - 22:34

كتب : FilGoal

يواكيم لوف

بدأ يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، في تلقي دروس خاصة في اللغة الإسبانية.

صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت أن لوف يتعلّم الإسبانية حاليًا خلال الأشهر الأخيرة له كمدير فني لمنتخب ألمانيا.

وأكد الصحفي الألماني كريستيان فالك المعلومة، وأوضح أن لوف أخبره سابقا برغبته في تدريب ريال مدريد.

أخبار متعلقة
خوليو كروز: انضممت إلى إنتر ميلان من أجل هيكتور كوبر إلى نصف نهائي كأس الاتحاد.. سيتي يُقصي إيفرتون بهدفين متأخرين زيدان: لا أفهم استبعاد بنزيمة من منتخب فرنسا.. وهذا موقف راموس نجم ليستر سيتي: فايلر فتح عيني.. إنه يتمتع بالعقلية الألمانية

وارتبط اسم لوف بتدريب ريال مدريد قبل عدة سنوات، خصوصا بعد قيادته ألمانيا للقب مونديال 2014، لكن الخطوة لم تتم أبدا.

لوف (61 عاما) ينوي الحصول على وقتٍ للراحة بعد نهاية مهمته مع ألمانيا، قبل أن يواصل مسيرته مع التدريب.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعلن مؤخرا عن نهاية حقبة لوف مع الماكينات بعد منافسات يورو 2020 الصيف المقبل.

وسبق لـ لوف تدريب شتوتجارت، وفنربخشة، وكارلشروه، وأدانا سبور، وتيرول إنسبروك، وأوستريا فيينا، قبل أن يتم تعيينه مساعدا لـ يورجن كلينسمان في تدريب منتخب ألمانيا عام 2004.

وبعد مونديال 2006 تم تصعيد لوف لتولي مهمة الرجل الأول التي شغلها حتى اللحظة الراهنة.

ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
بسبب وعكة صحية.. أحداد يواصل الغياب عن مران الزمالك 5 دقيقة | الدوري المصري
من أجل ريال مدريد؟ بيلد: يواكيم لوف بدأ في تعلُم اللغة الإسبانية 13 دقيقة | أوروبا
فوز تاريخي لم يحدث من قبل.. النصر يسحق الباطن في الدوري السعودي 34 دقيقة | السعودية
خوليو كروز: انضممت إلى إنتر ميلان من أجل هيكتور كوبر 59 دقيقة | الدوري الإيطالي
إلى نصف نهائي كأس الاتحاد.. سيتي يُقصي إيفرتون بهدفين متأخرين ساعة | أوروبا
كارتيرون يقرر خوض مباريات ودية أثناء التوقف الدولي ساعة | مصر
نجم ليستر سيتي: فايلر فتح عيني.. إنه يتمتع بالعقلية الألمانية ساعة | أوروبا
ما لم يحدث منذ عام 2017.. منتخب مصر ينتظر صلاح ضد كينيا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك