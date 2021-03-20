من أجل ريال مدريد؟ بيلد: يواكيم لوف بدأ في تعلُم اللغة الإسبانية

بدأ يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، في تلقي دروس خاصة في اللغة الإسبانية.

صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت أن لوف يتعلّم الإسبانية حاليًا خلال الأشهر الأخيرة له كمدير فني لمنتخب ألمانيا.

وأكد الصحفي الألماني كريستيان فالك المعلومة، وأوضح أن لوف أخبره سابقا برغبته في تدريب ريال مدريد.

TRUE ✅ Jogi Löw, who will resign from @DFB_Team in summer, is learning Spanish. He told me often that @realmadrid would be a club that he would like to coach — Christian Falk (@cfbayern) March 20, 2021

وارتبط اسم لوف بتدريب ريال مدريد قبل عدة سنوات، خصوصا بعد قيادته ألمانيا للقب مونديال 2014، لكن الخطوة لم تتم أبدا.

لوف (61 عاما) ينوي الحصول على وقتٍ للراحة بعد نهاية مهمته مع ألمانيا، قبل أن يواصل مسيرته مع التدريب.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعلن مؤخرا عن نهاية حقبة لوف مع الماكينات بعد منافسات يورو 2020 الصيف المقبل.

وسبق لـ لوف تدريب شتوتجارت، وفنربخشة، وكارلشروه، وأدانا سبور، وتيرول إنسبروك، وأوستريا فيينا، قبل أن يتم تعيينه مساعدا لـ يورجن كلينسمان في تدريب منتخب ألمانيا عام 2004.

وبعد مونديال 2006 تم تصعيد لوف لتولي مهمة الرجل الأول التي شغلها حتى اللحظة الراهنة.