خوليو كروز: انضممت إلى إنتر ميلان من أجل هيكتور كوبر

كشف خوليو كروز مهاجم إنتر ميلان والأرجنتين السابق، أنه انضم إلى النيراتزوري خصيصا من أجل مواطنه هيكتور كوبر.

وقال كروز في حوار مع صحيفة Il Posticipo الإيطالية: "علمت أن إنتر مهتم بخدماتي، والجميع نصحني بالانضمام إلى فريق آخر، فبعد مستواي المميز مع بولونيا العديد من الفرق كانت مهتمة بخدماتي".

وكشف: "لكني اخترت إنتر بسبب وجود هيكتور كوبر هناك".

وتابع: "إنتر كان قد خسر لقب دوري 2002 في آخر جولة بطريقة غريبة جدا، لم أصدق ذلك، ولذا قررت الذهاب إلى إنتر لتحقيق شيء ما، شعرت أن الفوز هناك سيكون أمرا مميزا".

وتحسر: "للأسف بعد وصولي رحل كوبر، ولكني كنت أعرف أنني في الفريق الصحيح".

وواصل: "إنتر كان يفتقد للحظ، امتلك لاعبين جيدين ولكنه لم يكن قد فاز بأي شيء لسنوات"

وأكمل: "واحدة من أجمل ذكرياتي مع إنتر كانت عندما هزمنا يوفنتوس في ملعبه وسجلت هدفين (نوفمبر 2003). كانت المباراة الحلم، إنتر لم يكن قد فاز في تورينو منذ 11 عاما ويومها انتابتني سعادة غامرة".

وأتم: "أتذكر أيضا فوزنا بكأس إيطاليا 2005 مع روبيتو مانشيني، إنتر لم يكن قد فاز لسنوات عديدة، ورؤية سان سيرو ممتلئا في ذلك اليوم كانت أمرا رائعا".

كروز (46 عاما) انضم إلى إنتر عام 2003 وقضى في صفوفه 6 سنوات سجل خلالها 75 هدفا في 196 مباراة.

اللاعب المُلقّب بـ "البُستاني" فاز مع إنتر بلقب الدوري 4 مرات، ولقب الكأس مرتين، ولقب كأس السوبر 3 مرات، كما خاض 22 مباراة دولية مع الأرجنتين وشارك في كأس العالم 2006.

أمّا كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، فكان قد درّب إنتر بين 2001 و2003، وخسر الدوري بسيناريو درامي، كما ودع دوري أبطال أوروبا 2003 من نصف النهائي أمام جاره ميلان بسبب قاعدة الأهداف خارج الأرض.