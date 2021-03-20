تقرير سوداني: قبل مواجهة الأهلي.. "تذمر" وسط لاعبي المريخ وتوقف ثلاثي عن التدريبات

السبت، 20 مارس 2021 - 20:18

كتب : FilGoal

الأهلي - المريخ

قال تقرير سوداني، إن حالة من "التذمر" نشبت بين لاعبي المريخ السوداني، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم، قبل مواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 3 أبريل المقبل.

وزعم تقرير جريدة "كفر ووتر" السودانية، أن "حالة من التوتر والتذمر سادت وسط لاعبي المريخ وذلك بسبب عدم حصولهم على مرتباتهم حتى اللحظة من مجلس ادارة نادي المريخ".

وأوضحت "وقام رئيس نادي المريخ آدم سوداكال بالتراجع عن الوعد الذي قطعه مجلس المريخ للاعبين بتسليمهم الحوافز والمرتبات عن مباراة المريخ أمام سيمبا في جولة الخرطوم والتي انتهت بالتعادل".

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وأكملت "وكان مجلس المريخ قد وعد اللاعبين بتسليم نصف الحافز في حالة التعادل والحافز كاملا في حالة الفوز وهو ما لم يقم مجلس المريخ بتسليمه للاعبين ووضعهم أمام أزمة كبيرة، وكشفت متابعات الصحيفة أن هناك لاعبين لديهم التزمات لم يوفون بها وتعرضون إلى أزمات ومشاكل داخل الأسر وهو ما جعل بعض من أسرهم يطالبون اللاعبين بالتوقف بسبب سياسات مجلس المريخ".

وكذلك، كشفت الصحيفة أن أربعة لاعبين من الفريق توقفوا عن التدريب، وهم النيجيري توني إدجيماريجوي، والأوغندي سعيدي كيويني، والمحلي عماد الصيني.

ويتصدر سيمبا ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، مقابل 7 للأهلي و4 لفيتا كلوب، ويحتل المريخ المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ويحل الأهلي ضيفا على المريخ في الجولة الخامسة.

الأهلي المريخ في إفريقيا
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