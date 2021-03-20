بنزيمة يواصل تحطيم الأرقام ويقود ريال مدريد لفوز ثمين في أرض سيلتا

فاز ريال مدريد على مضيفه سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب بالايدوس بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

كريم بنزيمة سجّل مرتين لـ ريال مدريد، ثم قلّص سانتي مينا الفارق لـ سيلتا، قبل أن يقتل ماركو أسينسيو اللقاء في الثواني الأخيرة بهدفٍ ثالث.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة ويتقدّم بشكل مؤقت إلى المركز الثاني مقلّصا الفارق مع أتليتكو مدريد المتصدر إلى 3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراتي الروخيبلانكوس وبرشلونة بهذه الجولة.

فيما تجمّد رصيد سيلتا فيجو عند 34 نقطة في المركز 11.

وأكمل ريال مدريد 10 مباريات متتالية دون هزيمة لأول مرة هذا الموسم، إذ لم يخسر منذ سقوطه أمام ليفانتي في يناير الماضي.

كما جدد ريال مدريد فوزه على سيلتا فيجو بعد انتصاره عليه بهدفين نظيفين في مواجهة الدور الأول على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ريال مدريد بمباراة أكثر يقلص الفارق مع أتليتكو المتصدر لـ 3 نقاط 🌟⚽️ pic.twitter.com/K6wQ6lVCAW — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 20, 2021

دون راموس

عاد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد للسقوط من تشكيل فريقه بعد تعرضه لكدمة في ساق القدم خلال التدريب الأخير قبل المباراة.

وبالتالي عاد المدرب زين الدين زيدان للاعتماد على رباعي في الخط الخلفي، وأقحم كاسيميرو وفيدي فالفيردي سويا في خط الوسط.

المباراة كانت خاصة للغاية للحارس تيبو كورتوا الذي خاض مباراته رقم 200 في الدوري الإسباني، الـ 111 الأولى منها بقميص أتليتكو مدريد، ثم 89 بقميص الجار ريال مدريد.

في المقابل جاء تشكيل سيلتا فيجو دون مفاجآت باعتماد الأرجنتيني إدواردو كوديت على طريقة 4-1-3-2 المفضلة له في وجود الثنائي الهجومي ياجو أسباس وسانتي مينا.

📋 بنزيمة وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام سيلتا فيجو ⚪👑 pic.twitter.com/vWxN1BYKag — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 20, 2021

شوط الأخطاء

الشوط شهد العديد من القرارات الدفاعية الخاطئة بين الفريقين، والنتائج كانت وخيمة.

الخطأ الأول كان من إيفان فيّار حارس مرمى سيلتا بخروجه الخاطئ في الدقيقة الخامسة، ليخطف فينيسيوس الكرة ويمررها إلى بنزيمة الذي سدد في جسد المدافع.

تهديد جديد جاء من بنزيمة في الدقيقة التاسعة بتسديدة على الطائر، لكنها اصطدمت بـ هوجو مايّو قائد سيلتا وخرجت إلى ركلة ركنية.

بنزيمة انتهى من الإهدار، وتفرّغ للتسجيل في الدقائق التالية، والبداية كانت مع الدقيقة 20 عندما تلقى تمريرة بينية سحرية من توني كروس، سجلها في المرمى بتسديدة رائعة بباطن القدم.

ليسجل بنزيمة للمباراة السادسة على التوالي ويعادل أفضل سلسلة له في مسيرته مع ريال مدريد والتي حققها بشهر يناير 2016.

بنزيمة واصل تحركاته النشيطة، فأرسل عرضية بالدقيقة 27 قابلها فينيسيوس بصدره بغرابة أمام الشباك شبه الفارغة، لتمر أعلى العارضة.

على الجانب الآخر، تواصلت أخطاء سيلتا وهذه المرة كان المُذنب ريناتو تابيا لاعب الوسط الذي فقد الكرة تحت ضغط رائع من كروس، لتصل الكرة إلى بنزيمة في مواجهة المرمى، والنتيجة كانت هدفا ثانيا للضيوف.

ليرفع بنزيمة رصيده إلى 17 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم، خلف ليونيل ميسي (21 هدفا)، ولويس سواريز (18 هدفا)

كما سجل بنزيمة إجمالا 23 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، منها 8 أهداف في آخر 6 مباريات.

الأهم، أن بنزيمة بات الهداف التاريخي الرابع لـ ريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني بالتساوي مع الأسطور كارلوس سانتيّانا برصيد 186 هدفا، وهدفه المقبل سيكون ألفريدو دي ستيفانو صاحب الـ 216 هدفا.

عاشق الشباك كريم بنزيمة 🔥 pic.twitter.com/DrMvFUhvee — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 20, 2021

الهدف هو الرقم 100 أيضا لـ ريال مدريد على ملعب بالايدوس الخاص بـ سيلتا فيجو في مختلف المسابقات.

20`بنزيمة يسجل الأول في سيلتا فيجو 30`بنزيمة يسجل الثاني في سيلتا فيجو مفاتيح الشباك معاه 😎 pic.twitter.com/92ukQbABrh — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 20, 2021

المباراة بدت في المتناول حتى هذه اللحظة، لكن ذلك لم يكن الوضع في الرُبع ساعة المتبقية من الشوط.

لاعبو سيلتا خرجوا من مناطقهم وبدأوا في تهديد مرمى ريال مدريد، عن طريق مينا أولا الذي تلقى عرضية رائعة من أسباس بالدقيقة 31، لكنه أهدرها بالكعب بغرابة.

تهديد جديد جاء من أصحاب الأرض في الدقيقة 33 بعد عرضية آرون مارتين التي قابلها برايس مينديز برأسه، لكن كورتوا أمسك الكرة بثبات.

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط، ارتكب كروس مخالفة على أسباس نال على إثرها بطاقة صفراء، بل وتسبب بها في هدف في شباك فريقه.

دينيس سواريز نفّذ المخالفة بشكل رائع ليقابلها مينا برأسية في شباك كورتوا بالدقيقة 40.

ليسجل مينا هدفه الرابع في شباك ريال مدريد بـ 11 مواجهة أمامه.

شوط الأعصاب

الشوط الثاني شهد بدوره لحظات مثيرة مثل سابقه، خصوصا بعد دخول سيلتا فيجو أكثر في أجواء اللقاء.

الخطير أسباس أطلق تسديدة يسارية قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 62 تصدى لها كورتوا ببراعة كبيرة.

في المقابل كان فينيسيوس أنشط لاعبي ريال مدريد ولكن دون تأثير كبير في اللمسة الأخيرة وقبل الأخير، فأهدر مجهوده بعد انطلاقته الرائعة بالدقيقة 66 بتمريرة عرضية غير دقيقة أبعدها الدفاع.

زيدان لجأ إلى دكة البدلاء لأول –وآخر- مرة في الدقيقة 71 ودفع بـ ماركو أسينسيو بدلا كروس، لتتحول طريقة اللعب إلى 4-3-3.

في المقابل أدخل كوديت مواطنه الأرجنتيني أوجوستو سولاري –ابن ابن عم سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد السابق- بدلا من نوليتو في نفس الدقيقة.

بنزيمة حصل على فرصة قتل المباراة في الدقيقة 78 بعد خطأ قاتل من المكسيكي نيستور أراوخو، لكن تسديدة الفرنسي تصدى لها إيفان فيّار هذه المرة.

بعدها بدقيقة سنحت فرصة جديدة لـ بنزيمة من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، لكنه نفذها برعونة مطيحًا بها أعلى المرمى.

أخطر فرص سيلتا فيجو في المباراة جاءت بالدقيقة 83 من ركلة حرة لـ أسباس الذي سدد بشكل رائع، لكن الكرة احتكت برأس كاسيميرو واصطدمت بالقائم بدلا من دخول الشباك، ليفشل نجم سيلتا في تسجيل هدفه الأول بعام 2021.

سيلتا كاد أن يتعادل في الدقيقة الأخيرة بواسطة البديل فاكوندو فيريرا، لكن تدخُلين حاسمين متتاليين من ناتشو وكاسيميرو أمامه منعاه من التسجيل.

قبل أن يقتل أسينسيو المباراة بهدف ثالث في الدقيقة الرابعة من الوقتل بدل الضائع بعد عرضية بنزيمة الرائعة.

ليسجل أسينسيو للمباراة الثانية على التوالي بعد هدفه المتأخر أيضا في شباك أتالانتا منتصف الأسبوع.

فيما رفع بنزيمة رصيده من التمريرات الحاسمة في الدوري الإسباني إلى 7 متساويا مع كروس.