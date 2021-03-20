لديه ذكرى سيئة مع الفريق.. حكم مالي لإدارة لقاء الزمالك وتونجيث

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي للحكم المالي محمدو كيتا في دوري أبطال إفريقيا، التي ستقام يوم 10 إبريل المقبل.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي الزمالك بأن محمدو كيتا سيدير المباراة التي ستلعب ضمن الجولة السادسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويعاون كيتا كل من: البوركيني سيدو تياما كمساعد أول والمالي موديبو سماكي كمساعد ثاني.

بينما سيكون المالي بوبو تراوري حكما رابعا للقاء.

ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.

ويلعب الزمالك ضد مولودية الجزائر في الجولة الخامسة، يوم 3 إبريل المقبل. (تعرف على حكم اللقاء وسجله مع الفرق المصرية)

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين.

ويحتاج الزمالك للفوز على مولودية الجزائر في الجولة القادمة ثم على تونجيث، على أن يخسر الفريق الجزائري من الترجي لكي يتأهل الزمالك لربع نهائي البطولة.

سجل كيتا مع الفرق المصرية

سبق لمحمدو كيتا إدارة مباراة للزمالك من قبل كانت ضد مازيمبي في البطولة الماضية لدوري أبطال إفريقيا.

وأدار كيتا مواجهة الزمالك ضد مازيمبي في دور المجموعات للموسم الماضي، والتي خسرها الفريق الأبيض بنتيجة 3-0.

وسبق لكيتا إدارة 3 مباريات أخرى للفرق المصرية.

إذ أدار مباراة الإياب بين الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دور الـ32 للبطولة عام 2016 والتي فاز بها الأهلي 2-1.

كما أدار مواجهة المصري ضد سونجو الموزمبيقي والتي انتهت بنتيجة 1-1 في الكونفدرالية موسم 2017-2018.

ومواجهة سموحة وليوباردز الكونغولي والتي انتهت بهدفين للفريق السكندري في دوري أبطال إفريقيا عام 2015.