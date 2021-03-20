في الجول يكشف تفاصيل اليوم الأول لمعسكر منتخب مصر

السبت، 20 مارس 2021 - 16:53

كتب : بسام أبوبكر

مران منتخب مصر استعدادا للقاء توجو

يكشف FilGoal.com تفاصيل اليوم الأول من معسكر المنتخب المصري لمواجهتي كينيا وجزر القُمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

وعلم FilGoal.com تفاصيل اليوم الأول لمعسكر المنتخب الوطني، غدا الأحد، إذ يصل جميع اللاعبين المُستدعين إلى قائمة المنتخب في التاسعة صباحا إلى الفندق.

طالع قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القُمر (من هنــــــــــا)

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ويبدأ إجراء المسحات ضد فيروس كورونا في العاشرة صباحا لجميع أفراد المنتخب من لاعبين وجهاز فني وإداري.

ومن ثم سيتم تسكين الجميع في غرفهم مع الالتزام بعدم الخروج حتى صدور نتيجة المسحات بعد 6 أو 7 ساعات من الفحص.

وعلى ضوء نتيجة المسحات سيشارك أصحاب النتيجة السلبية في المران الأول تحت قيادة حسام البدري في تمام السابعة مساءً على استاد القاهرة.

وبطبيعة الحال لن يشارك أي لاعب أو عضو في الجهاز الفني جاءت نتيجة مسحته إيجابية.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر يليهما كينيا بثلاث نقاط ثم توجو بنقطة وحيدة.

منتخب مصر تصفيات كأس الأمم الإفريقية
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