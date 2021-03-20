تحديد موعد مواجهة بيراميدز والرجاء.. وحكم يدير مباراة ثالثة للفرق المغربية الموسم الحالي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد ومكان إقامة مواجهة بيراميدز والرجاء المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية.

وتلقى بيراميدز خطابا يخبره بإقامة المباراة في الرابع من أبريل المقبل.

ستقام في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

وسيدير اللقاء تحكيميا طاقم غيني بقيادة أحمد سيكو توريه، ويعاونه المساعد الأول تيري مامادي، والمساعد الثاني عبد الله سيلا، والحكم الرابع عثمان جاكوب كماري.

وستكون تلك ثالث مباراة يديرها الحكم الغيني للأندية المغربية الموسم الحالي في البطولات الإفريقية.

وأدار توريه مباراة في الكونفدرالية الموسم الجاري بين نهضة بركان المغربي ونابسا ستارز الزامبي وانتهت بفوز حامل لقب الكونفدرالية 2-0.

فيما خسر الوداد المغربي أمام ستاد مالي في الدور التمهيدي لدوري الأبطال بهدف نظيف تحت قيادته.

وسبق أن أدار سيكو مباراة واحدة للأندية المصرية، كانت في النسخة الماضية وانتهت بفوز الأهلي 2-0 خارج القواعد على كانو سبورت من غينيا الإستوائية.

ورفع بيراميدز رصيده من النقاط في المجموعة إلى 6 نقاط في الصدارة بالتساوي مع الرجاء المغربي صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف.