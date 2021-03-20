وفاة بيتر لوريمر أسطورة ليدز يونايتد وهدافه التاريخي

السبت، 20 مارس 2021 - 14:08

كتب : FilGoal

بيتر لوريمر - ليدز يونايتد 1969 - صحيفة "جارديان"

نعى نادي ليدز يونايتد وفاة نجمه وهدافه التاريخي بيتر لوريمر الذي وافته المنية يوم السبت بعد صراع طويل مع المرض.

وقال نص البيان: "بحزن كبير علم نادي ليدز يونايتد بوفاة أسطورة النادي بيتر لوريمر يوم السبت عن عمر يناهز الـ74 بعد صراع طويل مع المرض".

وخاض بيتر 705 مباراة بقميص ليدز يونايتد في مختلف المسابقات خلال فترتين الأولى منذ عام 196 وحتى 1979 والثانية منذ 1983 وحتى 1985. سجل خلالها 238 هدفا ليكون الهداف التاريخي للنادي.

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لوريمر كان ضمن تشكيلة ليدز المتميزة في فترة الستينيات والسبعينيات والتي حصدت لقبي الدوري بجانب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة ألإنجليزية مرة.

وقاد الفريق لنهائي كأس أوروبا (دوري الأبطال حاليا)، لكنه خسر أمام بايرن ميونيخ عام 1975، وسجل هدفا تم إلغائه بداعي التسلل لكنه تسبب في جدل كبير في ذلك الوقت.

واختير لوريمر كأفضل لاعب في العام لنادي ليدز يونايتد في موسم 1970-1971.

بيتر لوريمر لعب بقميص منتخب إسكتلندا 21 مباراة دولية ولعب كل مباريات المنتخب في بطولة كأس العالم 1974.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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