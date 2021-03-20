كاف يختار هدف عمر جابر كأفضل هدف في الأسبوع ببطولة الكونفدرالية

السبت، 20 مارس 2021 - 13:52

كتب : FilGoal

عمر جابر - بيراميدز - إنبي

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" هدف عمر جابر لاعب نادي بيراميدز ضد نامونجو في بطولة الكونفدرالية، ليكون أفضل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمسابقة.

بيراميدز فاز بنتيجة 2-0 يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

هدف عمر جابر كان الثاني من مجهود جماعي متميز للاعبي بيراميدز، بعد تمريرة من أحمد فتحي إلى إريك تراروي الذي مرر إلى عمر جابر ليرسلها داخل المنطقة إلى محمد فاروق الذي يعيدها إلى جابر مرة أخرى ليسكنها الأخير الشباك بعدما انفرد. فيما سجل رمضان صبحي الهدف الأول من نقطة الجزاء.

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ووصف حساب "كاف" الهدف قائلا: "عمل جماعي ومهارة ثم الإنهاء".

ورفع بيراميدز رصيده من النقاط في المجموعة إلى 6 نقاط في الصدارة بالتساوي مع الرجاء المغربي صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف.

جابر صاحب الـ29 عاما شارك مع بيراميدز خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

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