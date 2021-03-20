أحمد سامي: نوعية مصطفى فتحي ليست موجودة في المنتخب.. واختيارات البدري حقه

السبت، 20 مارس 2021 - 13:03

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - سموحة - بيراميدز

قال أحمد سامي مدرب سموحة إن إمكانيات حسام حسن مهاجم فريقه لا تقل عن أي لاعب أساسي في منتخب مصر، كما أشاد بقدرات مصطفى فتحي، وأوضح أن من حق منتخب مصر اختيار من يناسب طريقته وهذا لا يعني قلة جودة اللاعبين غير المنضمين.

وصرح سامي عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "إمكانيات حسام حسن الفنية لا تقل عن أي لاعب أساسي في المنتخب".

وواصل "معجب للغاية بمصطفى فتحي حتى قبل انضمامه إلى سموحة، تحدثت معه هاتفيا قبل انضمامه، هو لاعب ذكي وكان يشاهد فريقنا قبل انضمامه، عُرض عليه عروضا مادية أكبر منا، لكنه كان يرغب في اللعب بشكل معين ووجد ذلك معنا".

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وأكمل "نوعية مصطفى فتحي ليست موجود في منتخب مصر، النوعية المهارية الكبيرة جدا، أو حتى في الكرة المصرية قليلة جدا".

وتابع "موهوب وذكي ولديه رغبة كبيرة جدا وأخلاق عالية، ويلعب في سموحة بشكل مختلف عما كان يلعب في الفترات السابقة في نادي الزمالك، لا يمكنني الكشف عن طريقة التحركات، لكن تحركاته مختلفة عن السنوات الماضية".

وأردف "منتخب مصر شرف كبير لكل اللاعبين، لكن حسام البدري له حق أصيل في اختيار لاعبيه، بما يوافق طريقة لعبه، طريقة اللعب تناسب أسلوب لاعب معين، هذا لا يعني أن من لم ينضم ليس جيدا".

واستطرد "من وضع نظام المنتخب له الحق في اختيار من يناسبه، أوصلت للاعبي أن كل من ترشح للمنتخب لاعبين جيدين هذا بالنسبة لي".

وأكمل "من لم ينضم للمنتخب لا يعني أنه ليس جيدا، لكن طريقة اللعب قد لا تناسبهم ببساطة".

وأتم "واجبنا هو دعم منتخب مصر، الضغط يزيد على المدرب المصري أكثر من الأجنبي".

حسام البدري أعلن صباح اليوم الخميس، قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجُزُر القُمر في توقف مارس الدولي. (طالع القائمة كاملة من هنا)

في الدوري سموحة منتخب مصر
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