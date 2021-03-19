لاعب الترجي: ساسي صديقي.. وهذا الفارق بين مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي ودور المجموعات

أوضح محمد علي بن رمضان لاعب الترجي الفارق بين مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي في الموسم الماضي ودور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

وكان الزمالك قد فاز بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي، لكنه خسر من الفريق التونسي ذهابا وإيابا في دور المجموعات لمباريات المجموعة الرابعة.

وقال محمد بن رمضان لقناة "أون تايم سبورتس 2": "الفارق بين مباراة السوبر ومباراتي دور المجموعات هو أننا قمنا بالتحضير للمباراتين بشكل أكبر وكنا في قمة تركيزنا".

وأضاف "قمنا بدراسة نقاط القوة والضعف وحققنا الانتصار".

وواصل "الزمالك فريق كبير لكننا نقوم بالتحضير لجميع الفرق بنفس الطريقة وهذا ما جعلنا نفوز".

وعن تعليمات معين الشعباني مدرب الفريق، قال: "أن نكون في قمة تركيزنا في الدفاع والهجوم المرتد وأن نستخلص الكرة من الزمالك عند تنفيذه للهجمات المرتدة".

وحول تسجيله لهدفين في مباراة الذهاب، قال: "المدرب يقول لنا أن نتقدم للأمام وأن نلعب بحرية وهذا ما يجعلني أسجل الأهداف".

وعن المرشح للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي، قال: "الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن هذا الأمر لكن هناك صنداونز والأهلي والترجي بكل تأكيد ولا يزال هناك فرصة للزمالك".

وحول علاقته بفرجاني ساسي وحمزة المثلوثي ثنائي الزمالك، كشف "من أفضل اللاعبين في تونس وإفريقيا وهم أصدقائي ونلعب سويا في المنتخب".

وأتم "لا أُفضل مواجهة فريق معين في الدور المقبل من البطولة".

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة بـ10 نقاط يليه مولودية الجزائر بـ8 نقاط ثم الزمالك بنقطتين وفي المركز الرابع تونجيث بنقطة.