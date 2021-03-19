للمرة الثانية على التوالي.. أفشة لاعب الجولة في دوري أبطال إفريقيا

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي ليكون أفضل لاعب في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل أفشة هدفا في انتصار الأهلي على فيتا كلوب في الكونغو بنتيجة 3-0.

وكان أفشة قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة.

ليحقق أفشة الجائزة للمرة الثانية على التوالي.

🌟 Player of the Week 🌟 For the second time in a row the Red Devil’s midfielder wins the vote! 🗳 @AlAhly's Mohamed Magdy Afsha pulled off an amazing performance against A.S Vita Club 💯#TotalCAFCL pic.twitter.com/Q5ZIsPZwbc — Total CAFCL - Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) March 19, 2021

ولعب أفشة 5 مباريات مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي وسجل هدفين وصنع هدفا.

ويلعب الأهلي في الجولة المقبلة ضد المريخ في السودان، قبل أن يختتم مبارياته باللعب ضد سيمبا التنزاني في القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط في المجموعة الأولى، خلف سيمبا المتصدر بـ10 نقاط، بينما يتواجد فيتا كلوب في المركز الثالث بـ4 نقاط، ثم المريخ بنقطة واحدة في المركز الرابع.