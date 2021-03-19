كلوب: إنها مواجهتي الأولى أمام ريال مدريد دون رونالدو

الجمعة، 19 مارس 2021 - 16:04

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، حماسه البالغ بمباراته المرتقبة أمام ريال مدريد.

القُرعة أوقعت ليفربول في مواجهة ريال مدريد بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في تكرار لنهائي 2018.

وقال كلوب عبر الموقع الرسمي لناديه: "إنها مباراة مثيرة، هي مواجهة صعبة بالطبع ولكني راضٍ عنها لأنك لو نظرت إلى كل الفرق الأخرى فستقول "يا إلهي!"، لأنها جميعا فرقا قوية، هذا واضح. أنا متطلع جدا لهذه المباراة".

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وأضاف: "عندما تواجهنا منذ عامين كانت ليلة قاسية بالنسبة لنا، ولذا فمواجهتهم مرة أخرى أمر جيد".

وأكمل: "أدرك أننا نواجهم هذه المرة في دور مختلف، ولسنا متأكدين من مكان إقامة المباريات، لكن لا بأس بكل ذلك، لو كنا سنلعب في بودابست فلا بأس بذلك، ليس لدينا مشكلة. نأمل أن تكون مباراة الإياب في أنفيلد لأن ذلك سيكون رائعا لنا".

وشدد: "ليس لدي شيء سيئ أقوله بشأن هذه المباراة".

وأوضح: "عندما كنت في دورتموند كنا نواجههم دوما في دور المجموعات وفي دور خروج المغلوب، إما ريال مدريد أو أرسنال".

وواصل: "ومع ليفربول واجهتهم مرة واحدة، كانت مباراة صعبة. والمباراة المقبلة ستكون مواجهتي الأولى أمام ريال مدريد دون كريستيانو رونالدو، ودون جاريث بيل. لكن بالطبع راموس وفاران وكروس ومودريتش وكاسيميرو وكارباخال وبنزيمة جميعهم يتواجدون، بالإضافة إلى مجموعة لاعبين شبان مميزين".

وأتم: "أعتقد أن بايرن ميونيخ مثلا لم يرغب في مواجهة دورتموند لأنهما من نفس البلد. هذا ينطبق على الفرق الإنجليزية أيضا".

ويلتقي الفائز من ليفربول وريال مدريد بالفائز من تشيلسي وبورتو في نصف النهائي.

كلوب ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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