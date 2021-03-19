الوجوه القديمة تعود للتواجه.. كل ما تريد أن تعرفه عن قُرعة دوري الأبطال

انتهى المزاح وبدأت مرحلة تكسير العظام في دوري أبطال أوروبا، والنهائي بات على مرمى البصر بعد أن حُدد الطريق إليه.

في نيون، سُحبت قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فماذا تخبرنا تلك المواجهات النارية؟

مواجهات ربع النهائي

مانشستر سيتي X بوروسيا دورتموند

بورتو X تشيلسي

بايرن ميونيخ X باريس سان جيرمان

ريال مدريد X ليفربول

*الفريق المذكور اسمه أولا تقام مباراة الذهاب في ملعبه

مواجهات نصف النهائي

الفائز من ريال مدريد وليفربول X تشيلسي وبورتو

الفائز من بايرن وباريس سان جيرمان X مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

المواعيد

تقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 6 و7 أبريل، بينما يُلعب الإياب يومي 13 و14 أبريل.

بينما تقام مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 27 و28 أبريل، ويُلعَب الإياب يوم 4 و5 مايو.

فيما يقام النهائي على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول يوم 29 مايو.

الثأر

المواجهة عرفت تكرار لمواجهات سابقة من الماضي القريب، أبرزها مباراة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في إعادة لنهائي 2018.

المباراة التي تشتهر بإصابة محمد صلاح بعد تدخُل من سيرخيو راموس، ستحمل طابعا ثأريًا خصوصا بعد التصريحات الشرسة العديدة التي خرجت من معسكر ليفربول تجاه قائد إسبانيا بعد الواقعة.

وفي مباراة أخرى ثأرية، يلعب بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان في تكرار لنهائي الموسم الماضي، صدام عنيف بين زعيم ألمانيا وحامل اللقب، وكبار فرنسا الطامحين للقبهم الأوروبي الأول في دوري الأبطال.

أمّا مواجهة مانشستر سيتي وبورتو فستكون رومانسية للنجم إرلينج هالاند الذي سيواجه الفريق الذي لعب في صفوفه والده مباشرةً قبل اعتزاله.

كما يواجه إلكاي جوندوجان فريقه السابق، وهو أمر ينطبق على جادون سانشو لاعب دورتموند أيضا.

احتمالية نقل المباريات

ما حدث في ثُمن النهائي معرض للتكرار، وهو نقل بعض المباريات إلى ملاعب محايدة.

فالإجراءات الاحترازية الصارمة التي تفرضها المملكة المتحدة على القادمين إليها من بعض الدول بدخول حجر صحي، أو بعض الدول الأخرى التي تمنع استقبال مسافرين من المملكة المتحدة؛ قد يساهم في نقل بعض المباريات إلى المجر أو رومانيا أو حتى إيطاليا كما حدث.

وبالتالي فقد لا يستقبل ريال مدريد نظيره ليفربول في إسبانيا، وقد لا يستقبل بوروسيا دورتموند نظيره مانشستر سيتي في ألمانيا.

الطريق نحو النهائي

رغم شراسة المواجهة بين ليفربول وريال مدريد، إلا أن الفائز منهما سيتجنّب بايرن ميونيخ "بُعبع أوروبا" أو باريس سان جيرمان وأسلحته النارية، في الدور نصف النهائي.

فـ طريق ريال مدريد وليفربول يصب في خانة تشيلسي أو بورتو.

في المقابل، ورغم أن القُرعة لم تضع بيب جوارديولا في مواجهة فريق عملاق، لكنه حال تخطيه دورتموند سيكون على موعد مع مواجهة شرسة وملحمية أمام بايرن أو سان جيرمان، وستكون بالطبعا موعدا مع المتعة للمشاهدين.