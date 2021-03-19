العقد الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي.. راعٍ جديد لقميص مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقد شراكة مع "TeamViewer" الألمانية للتكنولوجيا، لتصبح الراعي الرسمي على قمصان الفريق بدءا من موسم 2021-2022 ولمدة خمسة مواسم.

ووفقا لصحيفة ميرور الإنجليزية فأن الصفقة تُقدر بـ 235 مليون جنيه إسترليني، وهي الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وستدفع الشركة الألمانية 47 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد.

وسيحل شعار "TeamViewer" بدلا من شركة "شيفروليه" للسيارات.

وبدأ مانشستر يونايتد البحث عن رعاة جدد لمقر تدريبات النادي وكذلك قميص التدريبات بعد نهاية عقد الشركة الراعية أيضا.

قال ريتشارد أرنولد العضو المنتدب للنادي عبر الموقع الرسمي مانشستر يونايتد: "فخورون للغاية بتأسيس هذه الشراكة مع واحدة من أكثر شركات البرمجيات العالمية. لم تكن القدرة على الاتصال والتعاون أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للعالم ومجتمعنا المكون من 1.1 مليار مشجع ومتابع".

فيما قال أوليفر ستيل، الرئيس التنفيذي لبرنامج TeamViewer: "متحمسون جدا لهذه الشراكة، حيث ستوسع بشكل كبير مكانة علامتنا التجارية وستساعدنا على تسويق مجموعة حلولنا الشاملة لجميع قطاعات العملاء على مستوى العالم".