روبيرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس.. وعلى ليفربول القلق أكثر

الجمعة، 19 مارس 2021 - 15:03

كتب : FilGoal

صلاح - راموس

يعتقد روبيرتو كارلوس نجم ريال مدريد السابق، أن محمد صلاح سيتجنّب سيرخيو راموس خلال مواجهتيهما في دوري أبطال أوروبا.

قُرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أوقعت ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد.

وصرّح روبيرتو كارلوس بعد القُرعة ضاحكًا: "صلاح لن يقترب حتى من سيرخيو راموس".

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وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "سيتم الحديث كثيرا عن هذه المواجهة".

وأوضح بشأن المباراة: "ريال مدريد سيلعب أمام فريق مميز، ويجب على ريال مدريد حسم التأهل من الذهاب في ملعبه".

وشدد: "الأهم أن يكون كل اللاعبين متاحين لـ زيدان، وأن يعودوا في أسرع وقت ممكن. بالنسبة له من السهل أن يكون مدربا هنا لأنه يمتلك تحت إمرته أفضل اللاعبين. لو لم تسر مباراة بالشكل الصحيح فلديه 8 لاعبين من المستوى العالي جاهزين للعب".

واستدرك: "يجب علينا القلق من ليفربول، لكنهم هم عليهم القلق أكثر".

وأتم: "ليفربول في السابق كان ينقل الكرة بشكل مباشرة إلى المهاجمين، ومع وصول تياجو ألكانتارا وبالنظر لجودته العالية فقد بدأ زملاؤه في التأقلم مع أسلوبه. المشكلة ليست في تياجو، ولكن في تغيير أسلوب ليفربول المباشر".

وتعد مواجهة ريال مدريد وليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، تكرارا لنهائي 2018 الذي شهدت خروج صلاح مصابا بعد تدخل من راموس.

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