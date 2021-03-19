الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة

أجريت مراسم قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهتين ناريتين بين 4 عمالقة أوروبيين.

وجاءت المواجهات كالآتي:

مانشستر سيتي X بوروسيا دورتموند

بورتو X تشيلسي

بايرن ميونيخ X باريس سان جيرمان

ريال مدريد X ليفربول

*الفريق المذكور اسمه أولا تقام مباراة الذهاب في ملعبه

مواجهات نارية في ربع النهائي 🔥🔥 pic.twitter.com/4P3dN0Otil — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 19, 2021

كما أجريت قرعة نصف النهائي وجاءت كالآتي:

الفائز من ريال مدريد وليفربول X تشيلسي وبورتو

الفائز من بايرن وباريس سان جيرمان X مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

وقام بسحب القرعة التركي حميد ألتينتوب جناح بايرن ميونيخ وريال مدريد السابق الذي سيكون سفيرا لنهائي إسطنبول.

مباريات ذهاب ربع النهائي تُقام يومي 6 و7 أبريل، فيما تقام جولة الإياب يومي 13 و14 أبريل.