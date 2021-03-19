الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة
الجمعة، 19 مارس 2021 - 12:23
كتب : FilGoal
أجريت مراسم قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية.
وأسفرت القرعة عن مواجهتين ناريتين بين 4 عمالقة أوروبيين.
وجاءت المواجهات كالآتي:
مانشستر سيتي X بوروسيا دورتموند
بورتو X تشيلسي
بايرن ميونيخ X باريس سان جيرمان
ريال مدريد X ليفربول
*الفريق المذكور اسمه أولا تقام مباراة الذهاب في ملعبه
مواجهات نارية في ربع النهائي 🔥🔥 pic.twitter.com/4P3dN0Otil— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 19, 2021
كما أجريت قرعة نصف النهائي وجاءت كالآتي:
الفائز من ريال مدريد وليفربول X تشيلسي وبورتو
الفائز من بايرن وباريس سان جيرمان X مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند
وقام بسحب القرعة التركي حميد ألتينتوب جناح بايرن ميونيخ وريال مدريد السابق الذي سيكون سفيرا لنهائي إسطنبول.
مباريات ذهاب ربع النهائي تُقام يومي 6 و7 أبريل، فيما تقام جولة الإياب يومي 13 و14 أبريل.