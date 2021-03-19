الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة

الجمعة، 19 مارس 2021 - 12:23

كتب : FilGoal

راموس يتسبب في إصابة صلاح

أجريت مراسم قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهتين ناريتين بين 4 عمالقة أوروبيين.

وجاءت المواجهات كالآتي:

مانشستر سيتي X بوروسيا دورتموند

بورتو X تشيلسي

بايرن ميونيخ X باريس سان جيرمان

ريال مدريد X ليفربول

*الفريق المذكور اسمه أولا تقام مباراة الذهاب في ملعبه

كما أجريت قرعة نصف النهائي وجاءت كالآتي:

الفائز من ريال مدريد وليفربول X تشيلسي وبورتو

الفائز من بايرن وباريس سان جيرمان X مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

وقام بسحب القرعة التركي حميد ألتينتوب جناح بايرن ميونيخ وريال مدريد السابق الذي سيكون سفيرا لنهائي إسطنبول.

مباريات ذهاب ربع النهائي تُقام يومي 6 و7 أبريل، فيما تقام جولة الإياب يومي 13 و14 أبريل.

دوري أبطال أوروبا
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