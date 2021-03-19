حسام البدري يوجه رسالة عبر في الجول للمٌستبعدين من قائمة المنتخب

وجه حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة إلى اللاعبين المٌستبعدين من قائمة منتخب مصر.

حسام البدري أعلن صباح اليوم الخميس، قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجُزُر القُمر في توقف مارس الدولي. (طالع القائمة كاملة من هنا)

وقال حسام البدري في تصريحات لـFilGoal.com: "باب المنتخب سيبقى مفتوحا أمام الجميع. على المستبعدين أن يستمروا في العمل بقوة واجتهاد للانضمام في التوقفات المقبلة".

وأتم "كل مرحلة يكون لها رجالها المناسبين، وهؤلاء هم الرجال المناسبين للمرحلة الحالية. ولكن أي اسم استٌبعد قد ينضم مستقبلا مرة أخرى".

منتخب مصر يحتل حاليا صدارة المجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 برصيد 8 نقاط، وقبل جولتين من نهاية التصفيات.