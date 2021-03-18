أفشة وياسر إبراهيم في التشكيل المثالي للجولة الرابعة من دوري الأبطال

تواجد ثنائي الأهلي، ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة في التشكيل المثالي للجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتفوق الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية دون مقابل في الجولة الرابعة.

وسجل أفشة هدف الأهلي الثاني، فيما ساهم ياسر في خروج الأهلي بشباك نظيفة.

وشهد التشكيل ظهور 3 لاعبين من صنداونز الجنوب إفريقي الذي فاز على مازيمبي الكونغولي 1-0.

وتواجد لاعبين من سيمبا التنزاني، ومثلهما من مولودية الجزائر ولاعب من بترو أتليتكو.

فيما تواجد حمدو الهوني صاحب هدف تفوق الترجي التونسي على الزمالك في التشكيل المثالي.

🇿🇦 3✖️ @Masandawana 🇹🇿 2 ✖️ @SimbaSCTanzania 🇪🇬 2 ✖️ @AlAhly 🇩🇿 2 ✖️ MC Alger 🇹🇳 1 ✖️ @ESTunis1919 🇦🇴 1 ✖️ Atlético Petróleos Meet your #TotalCAFCL team of the Week for Matchday 4! 🌟 pic.twitter.com/VjawJqNIdD — Total CAFCL - Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) March 18, 2021

وجاء التشكيل المثالي للجولة الرابعة:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو (صنداونز)

الدفاع: محمد حسين (سيمبا) – موسى ليبوسا (صنداونز) – مُعد حداد (مولودية الجزائر) – جواو دياجينس (بترو أتليتكو)

الوسط: ياسر إبراهيم (الأهلي) – مابوي ليبوهانج (صنداونز) – مهدي بن علجية (مولودية الجزائر)

الهجوم: محمد مجدي أفشة (الأهلي) – حمدو الهوني (الترجي) – لويس ميكيسيوني (سيمبا)

وفاز هدف محمد مجدي أفشة في فيتا كلوب بهدف الجولة الرابعة.

متفوقا على هدف حمدي الهوني في شباك الزمالك، وهدف ليبوهانج مابوي في شباك مازيمبي.

⚽ ➡️ 🦅 ➡️ Afsha ➡️ 🥅 ➡️ 🔥 The pass. The dribble. The strike! Afsha's goal vs. A.S Vita Club is this matchday's #TotalCAFCL #GoalOfTheWeek! 💥 pic.twitter.com/mBiCcVKhMT — Total CAFCL - Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) March 18, 2021

كما تواجد تصدي محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك أمام الترجي ضمن أفضل 3 تصديات في الجولة.