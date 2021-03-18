أفشة وياسر إبراهيم في التشكيل المثالي للجولة الرابعة من دوري الأبطال

الخميس، 18 مارس 2021 - 21:21

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - محمد مجدي أفشة - ياسر إبراهيم - الأهلي إلى كأس العالم للأندية

تواجد ثنائي الأهلي، ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة في التشكيل المثالي للجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتفوق الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية دون مقابل في الجولة الرابعة.

وسجل أفشة هدف الأهلي الثاني، فيما ساهم ياسر في خروج الأهلي بشباك نظيفة.

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وشهد التشكيل ظهور 3 لاعبين من صنداونز الجنوب إفريقي الذي فاز على مازيمبي الكونغولي 1-0.

وتواجد لاعبين من سيمبا التنزاني، ومثلهما من مولودية الجزائر ولاعب من بترو أتليتكو.

فيما تواجد حمدو الهوني صاحب هدف تفوق الترجي التونسي على الزمالك في التشكيل المثالي.

وجاء التشكيل المثالي للجولة الرابعة:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو (صنداونز)

الدفاع: محمد حسين (سيمبا) – موسى ليبوسا (صنداونز) – مُعد حداد (مولودية الجزائر) – جواو دياجينس (بترو أتليتكو)

الوسط: ياسر إبراهيم (الأهلي) – مابوي ليبوهانج (صنداونز) – مهدي بن علجية (مولودية الجزائر)

الهجوم: محمد مجدي أفشة (الأهلي) – حمدو الهوني (الترجي) – لويس ميكيسيوني (سيمبا)

وفاز هدف محمد مجدي أفشة في فيتا كلوب بهدف الجولة الرابعة.

متفوقا على هدف حمدي الهوني في شباك الزمالك، وهدف ليبوهانج مابوي في شباك مازيمبي.

كما تواجد تصدي محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك أمام الترجي ضمن أفضل 3 تصديات في الجولة.

ياسر إبراهيم محمد مجدي أفشة الأهلي في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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