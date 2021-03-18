أفشة وياسر إبراهيم في التشكيل المثالي للجولة الرابعة من دوري الأبطال
الخميس، 18 مارس 2021 - 21:21
كتب : FilGoal
تواجد ثنائي الأهلي، ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة في التشكيل المثالي للجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
محمد مجدي أفشة
النادي : الأهلي
وتفوق الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية دون مقابل في الجولة الرابعة.
وسجل أفشة هدف الأهلي الثاني، فيما ساهم ياسر في خروج الأهلي بشباك نظيفة.
وشهد التشكيل ظهور 3 لاعبين من صنداونز الجنوب إفريقي الذي فاز على مازيمبي الكونغولي 1-0.
وتواجد لاعبين من سيمبا التنزاني، ومثلهما من مولودية الجزائر ولاعب من بترو أتليتكو.
فيما تواجد حمدو الهوني صاحب هدف تفوق الترجي التونسي على الزمالك في التشكيل المثالي.
🇿🇦 3✖️ @Masandawana
🇹🇿 2 ✖️ @SimbaSCTanzania
🇪🇬 2 ✖️ @AlAhly
🇩🇿 2 ✖️ MC Alger
🇹🇳 1 ✖️ @ESTunis1919
🇦🇴 1 ✖️ Atlético Petróleos
Meet your #TotalCAFCL team of the Week for Matchday 4! 🌟 pic.twitter.com/VjawJqNIdD— Total CAFCL - Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) March 18, 2021
وجاء التشكيل المثالي للجولة الرابعة:
حراسة المرمى: دينيس أونيانجو (صنداونز)
الدفاع: محمد حسين (سيمبا) – موسى ليبوسا (صنداونز) – مُعد حداد (مولودية الجزائر) – جواو دياجينس (بترو أتليتكو)
الوسط: ياسر إبراهيم (الأهلي) – مابوي ليبوهانج (صنداونز) – مهدي بن علجية (مولودية الجزائر)
الهجوم: محمد مجدي أفشة (الأهلي) – حمدو الهوني (الترجي) – لويس ميكيسيوني (سيمبا)
وفاز هدف محمد مجدي أفشة في فيتا كلوب بهدف الجولة الرابعة.
متفوقا على هدف حمدي الهوني في شباك الزمالك، وهدف ليبوهانج مابوي في شباك مازيمبي.
⚽ ➡️ 🦅 ➡️ Afsha ➡️ 🥅 ➡️ 🔥
The pass. The dribble. The strike!
Afsha's goal vs. A.S Vita Club is this matchday's #TotalCAFCL #GoalOfTheWeek! 💥 pic.twitter.com/mBiCcVKhMT— Total CAFCL - Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) March 18, 2021
كما تواجد تصدي محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك أمام الترجي ضمن أفضل 3 تصديات في الجولة.
تصدي جنش أمام الترجي ضمن أفضل تصديات الجولة الرابعة من دروري أبطال إفريقيا.🔥🧤
Via: @CAFCLCC pic.twitter.com/cSC2tZmFjU— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 18, 2021