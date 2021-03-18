شريف إكرامي لـ في الجول: كل الاحترام لقرارات الجهاز الفني للمنتخب.. اختاروا حراس أكفاء

الخميس، 18 مارس 2021 - 20:03

كتب : أحمد الخولي

صور من تقديم شريف كرامي لاعبا لـ بيراميدز - من الحساب الرسمي للنادي

أبدى شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز احترامه لاختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وأعلن البدري قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهة كينيا وجُزر القُمر في تصفيات بطولة أمم إفريقيا والتي لم تشهد تواجد شريف إكرامي. (طالع قائمة المنتخب)

وضمت القائمة 4 حراس، وهم: محمد الشناوي، محمود عبد الرحيم جنش، محمد بسام وعامر عامر.

أخبار متعلقة
شريف إكرامي: الانتصار أعطانا المزيد من الثقة.. لا نشغل بالنا بما يقال وسعيد بتواجدي في بيراميدز مؤتمر أروابارينا: إكرامي حارس ممتاز ولم أتحدث مع رمضان قبل مباراة الأهلي إكرامي: سعدت لاكتساب جيل الأهلي الحالي ثقة تحقيق البطولات.. ولا توجد ندية بين بيراميدز والقطبين مؤتمر أروابارينا: إكرامي؟ أي حارس يخطئ.. رمضان يتعرض لضغط شديد وأطالبه وبقية اللاعبين بالتركيز فتح الله: نسعى لتحقيق أهدافنا دون استعجال.. وأردنا عدم المجازفة بـ إكرامي ضد المقاولون

وقال شريف إكرامي لـFilGoal.com: "كل التقدير والاحترام والدعم للجهاز الفني بقيادة حسام البدري في مباراتي كينيا وجزر القمر وأتمنى لهم التوفيق من كل قلبي".

وأضاف "أتمنى التوفيق لزملائي الذين تم اختيارهم في حراسة المرمى وهم حراس أكفاء على أعلى مستوى".

وأكد "أحترم وجهة نظر الجهاز الفني في عدم اختياري وكل دعمي لهم في مهمتهم".

وأتم "أنا مشجع للمنتخب ومساند لهم، سواء كنت ضمن القائمة أم لم أتواجد".

ولعب إكرامي (37 عاما) 24 مباراة دولية مع منتخب مصر، وكان ضمن القائمة التي شاركت في كأس العالم 2018.

شريف إكرامي
نرشح لكم
أخر الأخبار
"عودة للمنزل".. دي روسي ينضم للطاقم الفني لـ منتخب إيطاليا 12 دقيقة | الدوري الإيطالي
شريف إكرامي لـ في الجول: كل الاحترام لقرارات الجهاز الفني للمنتخب.. اختاروا حراس أكفاء 38 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر عماد عبد العزيز عن وضع الزمالك وقت توليه وحاليا.. ألعاب الصالات وكواليس رحيل باتشيكو 47 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي - أرسنال (0) (0) أولمبياكوس.. مباراة مشتعلة ساعة | أوروبا
برونو فيرنانديش.. "مارادونا نوفارا" ساعة | تقرير في الجول
تشكيل أرسنال – النني أساسي ضد أولمبياكوس.. وعودة أوباميانج ساعة | المحترفون
مؤتمر كارتيرون: عدت للزمالك لأبني المستقبل.. ولم أرحل بسبب المال 2 ساعة | الدوري المصري
تحسبا لرحيل فاسكيز.. تقرير: ريال مدريد يفكر في استعادة لاعب ليفانتي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك