شريف إكرامي لـ في الجول: كل الاحترام لقرارات الجهاز الفني للمنتخب.. اختاروا حراس أكفاء

أبدى شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز احترامه لاختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.

شريف إكرامي النادي : بيراميدز بيراميدز

وأعلن البدري قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهة كينيا وجُزر القُمر في تصفيات بطولة أمم إفريقيا والتي لم تشهد تواجد شريف إكرامي. (طالع قائمة المنتخب)

وضمت القائمة 4 حراس، وهم: محمد الشناوي، محمود عبد الرحيم جنش، محمد بسام وعامر عامر.

وقال شريف إكرامي لـFilGoal.com: "كل التقدير والاحترام والدعم للجهاز الفني بقيادة حسام البدري في مباراتي كينيا وجزر القمر وأتمنى لهم التوفيق من كل قلبي".

وأضاف "أتمنى التوفيق لزملائي الذين تم اختيارهم في حراسة المرمى وهم حراس أكفاء على أعلى مستوى".

وأكد "أحترم وجهة نظر الجهاز الفني في عدم اختياري وكل دعمي لهم في مهمتهم".

وأتم "أنا مشجع للمنتخب ومساند لهم، سواء كنت ضمن القائمة أم لم أتواجد".

ولعب إكرامي (37 عاما) 24 مباراة دولية مع منتخب مصر، وكان ضمن القائمة التي شاركت في كأس العالم 2018.