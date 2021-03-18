قائمة تونس - انضمام ساسي وعودة الجزيري واستبعاد معلول للإصابة

الخميس، 18 مارس 2021 - 17:47

كتب : FilGoal

تونس - مدغشقر - فرجاني ساسي

تواجد فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري ثنائي الزمالك في قائمة منتخب تونس التي تستعد لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

سيف الدين الجزيري

النادي : الزمالك

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

تونس

ويلعب المنتخب التونسي ضد ليبيا وغينيا الاستوائية في التجمع الدولي المقبل.

وشهدت القائمة تواجد ساسي والجزيري العائد للمنتخب مجددا بعد استبعاده في التجمع الماضي الذي شهد مواجهة تونس لمنتخب تنزانيا في التصفيات الإفريقية.

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واستبعد علي معلول لاعب الأهلي من القائمة بسبب تجدد إصابته في العضلية الخلفية.

وضمنت تونس التأهل لبطولة أمم إفريقيا التي ستلعب في الكاميرون العام المقبل.

وتلعب تونس في المجموعة العاشرة وتتصدرها بـ 10 نقاط، وتحتل غينيا الاستوائية المركز الثاني برصيد 6 نقاط ثم تنزانيا بـ 4 نقاط ثم ليبيا بـ 3 نقاط.

وجاءت قائمة منتخب تونس والتي أعلنها منذر الكبير على النحو التالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى – أيمن دحمان – عاطف الدخيلي – معز حسن.

الدفاع: أيمن بن محمد – ديلان برون – منتصر الطالبي – ياسين مرياح – علي العابدي – محمد علي اليعقوبي – أدم بالأمين – وجدي كشريدة – محمد دراغر – أسامة الحدادي.

الوسط: عيسى العيدوني – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان – إلياس السخيري – أنيس بن سليمان – محمد أمين بن عمر – معتز الزدام – شهاب العبيدي.

الهجوم: وهبي الخزري – حمزة رفيع – سيف الدين الخاوي – نعيم السليتي – يوسف المساكني – فراس شواط – سيف الدين الجزيري – سعد بقير – سيباستيان تونكتي.

فرجاني ساسي سيف الدين الجزيري علي معلول منتخب تونس
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