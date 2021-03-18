شوقي غريب: سنخاطب ليفربول بشأن مشاركة صلاح بالأولمبياد في هذا التوقيت

الخميس، 18 مارس 2021 - 16:52

كتب : FilGoal

مصر - روسيا - محمد صلاح

أوضح شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أن المفاوضات التي سيجريها مع نادي ليفربول بشأن ضم النجم محمد صلاح إلى صفوف الفراعنة في أولمبياد طوكيو الصيف القادم، ستبدأ الشهر المقبل.

شوقي غريب وضع اسم صلاح ضمن قائمة مبدئية تضم 50 اسما تم إرسالها للجنة الأولمبية الدولية من أجل المشاركة في الأولمبياد.

وقال غريب للصحفيين يوم الخميس: "قوانين المشاركة في مسابقة كرة القدم بالأولمبياد تنص على عدم قدرة أي لاعب لم يدرج اسمه في القائمة المبدئية بالمشاركة، ولذلك وضعنا اسم صلاح في القائمة المبدئية".

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وأضاف "صلاح قيمة كبيرة في مصر وخارج مصر، هداف الدوري الإنجليزي وأحد أفضل لاعبي العالم، وليس من المنطقي أن تستهدف الحصول على ميدالية في الأولمبياد ولا تحاول ضم لاعب مثله إلى فريقك".

وتابع "نعد ملفا بشأن مشاركة صلاح قبل مخاطبة ناديه ليفربول بشكل رسمي، الملف سيكون به تفاصيل القرعة، والمجموعة التي تضم الفراعنة والمكان الذي يقيم فيه المنتخب هناك".

وتجرى مراسم قرعة مسابقة كرة القدم بالأولمبياد يوم 12 أبريل المقبل.

وأكمل "عقب إجراء القرعة سنستكمل الملف ونبدأ مخاطبة النادي الإنجليزي بشكل رسمي".

وتبدأ منافسات كرة القدم في الأولمبياد في الفترة من 22 يوليو وحتى 8 من شهر أغسطس المقبلين.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت في وقت سابق بداية موسم الدوري 2020-2021 يوم 8 من شهر أغسطس المقبل.

وأتم "تحديد أسماء اللاعبين المشاركين في الأولمبياد لن يكون قبل 30 يونيو المقبل، من الممكن أن استعين بلاعب واحد ممن تخطى سن 23 عاما، أو لاعبين أو ثلاثة، وقد لا استعين بأحد منهم، كل الاحتمالات واردة".

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وتأهل المنتخب الأوليمبي لأولمبياد طوكيو، التي تأجلت لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد فوزه ببطولة إفريقيا دون 23 عاما عام 2019.

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