البدري: باب المنتخب مفتوح للجميع لكنه ليس سهلا.. وهذه رسالتي للمحترفين

الخميس، 18 مارس 2021 - 16:00

كتب : FilGoal

حسام البدري - منتخب مصر

قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب إن باب الانضمام لصفوف الفراعنة مفتوح للجميع، لكنه ليس أمرا سهلا.

وتحدث البدري في تصريحات للصحفيين عقب إعلان القائمة التي ستواجه كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا: "القائمة التي أعلننا عنها نتاج لمتابعة دقيقة للدوري والمحترفين، الباب مفتوح لكل اللاعبين، ولكن لكل مرحلة أهدافها".

وأوضح "نحاول أن نكون عادلين جدا، نريد مصلحة الفريق وهذا يعني ضم اللاعب الجيد وكذلك النظر لعوامل الالتزام والرغبة في التواجد بشكل إيجابي".

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وشدد "لم أحصل على الوقت الكافي للتعامل مع كل اللاعبين بسبب قلة المعسكرات وظروف كورونا".

واستدرك "الانضمام للمنتخب ليس سهلا. المنتخب هو الوسام الذي تحصل عليه كتكليل لمجهودك".

وأوضح "إصابة كوكا فتحت الفرصة لأحمد ياسر ريان، لهذا نقول إن باب المنتخب مفتوح للجميع".

وأتم "رسالتي للمحترفين هي أن عليهم دور كبير لأن الناس تنظر لهم بشكل مختلف لأنهم يلعبون في مستوى أعلى، مطالبون بشكل وأداء يخدم المنتخب وعليهم مسؤولية مثلهم مثل كل اللاعبين المحليين".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر يليهما كينيا بثلاث نقاط ثم توجو بنقطة وحيدة.

كينيا مصر جزر القمر
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