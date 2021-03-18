بانون خارج قائمة المغرب رغم إعلان الأهلي.. وغياب بنشرقي

الخميس، 18 مارس 2021 - 13:16

كتب : FilGoal

يوسف النصيري - المغرب - كوت ديفوار - نور الدين أمرابط - الصورة من صحيفة ذا جارديان

غاب أشرف بنشرقي نجم نادي الزمالك وبدر بانون مدافع الأهلي عن قائمة منتخب المغرب لفترة التوقف الدولي شهر مارس الجاري.

أعلن وحيد خليلودزيتش مدرب منتخب المغرب، قائمة فريقه لمواجهتي موريتانيا وبوروندي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي خلت من اسم الثنائي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء عبر موقعه الرسمي أن المدافع المغربي سيطير إلى بلاده للانضمام لأسود الأطلس، لكن اسمه لم يتواجد في القائمة التي أعلنها خليلودزيتش يوم الخميس.

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قائمة المغرب شهدت تواجد منير الحدادي لاعب إشبيلية الذي لعب لمنتخبات إسبانيا من قبل.

بالإضافة إلى حكيم زياش لاعب تشيلسي، بجانب أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان وأيوب الكعبي مهاجم الرجاء.

وتواجد سفيان رحيمي أيضا من الرجاء، ويوسف النصيري مهاجم إشبيلية.

وجاءت قائمة المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسون بونو (إشبيلية) – منير المحمدي (هاتايا سبور) – أنس الزنيتي (اتحاد طنجة).

الدفاع: عصام شباك (مالاطيا سبور) – نصير مزراوي (أياكس) – رومان سايس (ولفرهامبتون)– نايف أكرد (ستاد رين) - زهير فضال (سبورتنج لشبونة) - سفيان شاكلا (خيتافي) - نبيل درار(بروج) - أدم ماسينا (واتفورد).

الوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا) – أيمن برقوق (إينتراخت فرانكفورت) – حكيم زياش (تشيلسي) – عادل تاعربت (بنفيكا) – سليم أملاح (ستاندار لييج) - يحيى جبران(الوداد).

الهجوم: أشرف حكيمي (إنتر ميلان) – سفيان رحيمي (الرجاء) – زكريا أبو خلال (ألكمار) – يوسف النصيري (إشبيلية) – يوسف العربي (أوليمبياكوس) - أيوب الكعبي (الوداد) - منير الحدادي (إشبيلية) - أسامة طنان (فيتيس).

يلتقي منتخب المغرب مع موريتانيا وبوروندي يومي 26 و30 مارس الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

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