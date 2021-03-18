أزمة الزمالك في إفريقيا – نادر السيد: اللاعبون هم المسؤولون.. وفرصة التأهل كبيرة

الخميس، 18 مارس 2021 - 12:55

كتب : أحمد شاكر

الزمالك - الترجي

يرى نادر السيد حارس مرمى الزمالك السابق، أن اللاعبين هم سبب أزمة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وقال السيد لـ FilGoal.com: "تناول كل ما يحدث داخل النادي على مواقع التواصل أثر سلبا على اللاعبين".

وشدد "لا أؤمن أن تأخير المستحقات من الممكن أن يؤثر على اللاعبين، لأنها في النهاية مدونة في العقود وسوف يحصلون عليها عاجلا أم آجلا".

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وأردف "كل أندية العالم تمر بأزمات مالية. يجب أن يتحملوا ولا تكون المستحقات هي الأولوية".

وأكمل "اللاعبون هم المسؤول الأول عما يحدث. تغيير المدربين لن يكون الشماعة لأن جايمي باتشيكو وباتريس كارتيرون كلاهما عمل مع الفريق من قبل".

وأوضح "الأمر كله في يد اللاعبين. اللجنة المؤقتة تعمل على قدر المستطاع في ظروف مالية صعبة وعقود كبيرة تعاقد بها المجلس السابق. الحديث عن تغيير العقود وأزمة تجديد عقد فرجاني ساسي، أمر يؤثر على اللاعبين".

ورغم ذلك، أكد السيد "الزمالك لديه فرصة كبيرة جدا. كارتيرون قادر على خلق دوافع جديدة للاعبين وهناك فرصة للتأهل. طالما يوجد أمل يجب التمسك به".

وكتب الترجي انتصاره الأول في التاريخ على الزمالك في القاهرة بعدما فاز عليه بهدف دون رد مساء الثلاثاء.

بتلك النتيجة وصل رصيد الترجي لعشرة نقاط يتصدر بهم المجموعة ويضمن التأهل رسميا لربع النهائي.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني بثماني نقاط بعدما فاز على تونجيث السنغالي بهدف دون رد.

ويأتي الزمالك ثالثا بنقطتين ويليه تونجيث بنقطة وحيدة في المركز الرابع.

الزمالك في إفريقيا مولودية الجزائر الترجي نادر السيد
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