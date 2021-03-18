صلاح ينافس ميسي على جائزة أفضل هدف في إياب ثمن نهائي الأبطال

ينافس محمد صلاح مهاجم ليفربول على جائزة أفضل هدف في جولة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

صلاح ينافس على الجائزة بالهدف الذي سجله في مباراة فريقه ضد لاييزيج التي انتهت بالفوز بنتيجة 2-0 وعبور الحمر لربع النهائي.

ويتنافس الدولي المصري على الجائزة مع ليونيل ميسي الذي سجله هدفا صاروخيا في شباك باريس سان جيرمان لكن فريقه ودع البطولة.

وكيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الذي أحرز هدفا بتسديدة صاروخية في شباك بروسيا مونشنجلادباخ باللقاء الذي انتهى بانتصار الفريق السماوي 2-0 وعبوره لربع النهائي.

لويس موريال لاعب أتالانتا ينافس أيضا على الجائزة بهدفه الرائع في شباك ريال مدريد، لكن فريقه ودع المسابقة.

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ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي وريال مدريد وبروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ وبورتو وباريس سان جيرمان، هي الفرق التي تأهلت لربع نهائي دوري الأبطال.

وتقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة.

القرعة لن تشهد أي تصنيفات إذ يمكن اصطدام فريقين من بلد واحد في مباريات دور الـ8.

ستلعب مباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يومي 6 و7 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في الأسبوع التالي، يومي 13 و14 من الشهر نفسه.