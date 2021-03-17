الأرقام تجيب.. هل انخفض مستوى صلاح في الموسم الجاري

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 16:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح نجم ليفربول - رسم أحمد نبيل

هل انخفض مستوى محمد صلاح مع ليفربول خلال هذا الموسم؟ سؤال ستجيب عليه السطور التالية.

صلاح يستعد للانضمام لصفوف منتخب مصر في فترة التوقف الدولي الأخيرة في الموسم.

في النصف الثاني من شهر مارس كل عام تلعب المنتخبات مبارياتها الأخيرة أثناء الموسم، وقبل فترة حسم الألقاب في شهر أبريل ومايو.

و يستعرض FilGoal.com أرقام صلاح في مواسمه الأربعة مع ليفربول حتى هذه النقطة من الموسم لنعلم مدى اختلاف مستواه.

موسم 2017-2018 - لعب صلاح 41 مباراة حتى توقف مارس الدولي.. سجل 36 هدفا.. (28 في الدوري)، (7 في دوري أبطال أوروبا)، (1 في كأس إنجلترا).

في موسمه الأول مع ليفربول تعملق صلاح لكنه لم يحقق أي بطولة في نهاية هذا الموسم، فيما حصد العديد من الجوائز الفردية، أبرزها جائزة أفضل لاعب إفريقي وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والحذاء الذهبي لهداف الدوري.

موسم 2018-2019 - لعب صلاح 41 مباراة حتى توقف مارس الدولي... سجل 20 هدفا.. (17 في الدوري)، (3 في دوري أبطال أوروبا).

انخفضت أرقام صلاح عن الأرقام المذهلة التي حققها في موسمه الأول، لكنه توج في نهاية الموسم بدوري أبطال أوروبا وبعده السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، مع استمرار حصد الجوائز الفردية، أبرزها جائزة أفضل لاعب إفريقي.

موسم 2019-2020 - لعب صلاح 40 مباراة حتى توقف مارس (فيروس كورونا).. سجل 20 هدفا.. (16 في الدوري)، (4 في دوري أبطال أوروبا).

حصد صلاح في هذا الموسم لقب الدوري الإنجليزي الذي عاد لخزائن ليفربول بعد غياب 30 عاما.

موسم 2020-2021 - لعب صلاح 40 مباراة حتى الآن.. سجل 25 هدفا.. (17 في الدوري)، (5 في دوري أبطال أوروبا)، (3 في كأس إنجلترا).

كان الدولي المصري في المواسم الثلاثة الأولى هو هداف الفريق، ويبدو أنه في طريقه لتكرار ذلك هذا الموسم، فقد أحرز 25 هدفا مقابل 12 هدفا لأقرب ملاحقيه ساديو ماني.

محمد صلاح ليفربول
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