مدرب المولودية: لن نلعب على التعادل ضد الزمالك الذي يظل فريقا جيدا

الخميس، 18 مارس 2021 - 12:04

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك ومولودية الجزائر يتصافحون بعد نهاية المباراة

شدد عبد القادر عمراني المدير الفني لمولودية الجزائر، أنه لن يلعب على التعادل حينما يستضيف الزمالك في الجولة المقبلة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عمراني لموقع competition الجزائري: "ضد المصريين، سنلعب للفوز. سنندم لو لعبنا على التعادل وخسرنا المباراة".

وأوضح "سنلعب كرة القدم التي نلعبها مع الحرص القوي في الدفاع. صحيح أن الزمالك لم يجمع سوى نقطتين منذ بداية دور المجموعات، لكنه يظل فريقا جيدا ووصل لنهائي النسخة الماضية".

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وأكمل "لا أريد انتظار اليوم الأخير (حينما يواجه الترجي) للتأهل. مصيرنا في يدنا، سنلعب في ملعبنا، لذا علينا ضمان التأهل قبل السفر إلى تونس. لو فزنا في هذا الدربي ضد المصريين سنذهب إلى تونس للحصول على صدارة المجموعة".

وأتم "لكننا لم نتأهل بعد حتى الآن".

وكتب الترجي انتصاره الأول في التاريخ على الزمالك في القاهرة بعدما فاز عليه بهدف دون رد مساء الثلاثاء.

بتلك النتيجة وصل رصيد الترجي لعشرة نقاط يتصدر بهم المجموعة ويضمن التأهل رسميا لربع النهائي.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني بثماني نقاط بعدما فاز على تونجيث السنغالي بهدف دون رد.

ويأتي الزمالك ثالثا بنقطتين ويليه تونجيث بنقطة وحيدة في المركز الرابع.

الزمالك مولودية الجزائر في إفريقيا
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