زيدان: التتويج بالدوري الإسباني ودوري الأبطال هذا الموسم ليس مستحيلا

الخميس، 18 مارس 2021 - 11:36

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

يستهدف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد التتويج بأهم لقبين هذا الموسم وهما الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد عبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على أتالانتا 3-1 في الإياب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وقال زيدان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سنحاول الفوز بالدوري الإسباني ودوري الأبطال، لم لا؟ ذلك ليس مستحيلا، نحن نعمل هنا من أجل ذلك".

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وأضاف "سيكون الأمر صعبا لكننا سنناضل ونقاتل. لدينا فرصة في المسابقتين، علينا ان نستمتع بالفوز على أتالانتا، ليس فقط بالأهداف وإنما بأسلوبنا في اللعب".

وشدد "أكون في غاية السعادة عندما نقوم بالإعداد مع اللاعبين ثم تسير الأمور بشكل جيد في الملعب، ولاسيما ضد فريق يتطلب منك الكثير".

وأوضح المدرب الفرنسي "نحن في ربع النهائي الآن وستزداد الأمور تعقيدا الآن وستكون أكثر صعوبة".

وأتم "لاعبو ريال مدريد متعطشون للانتصارات، يريدون مواصلة صنع التاريخ، الفوز بالمباريات والألقاب وأنا سعيد من أجل جميع اللاعبين".

وجدد ريال مدريد فوزه على أتالانتا بعد أن هزمه ذهابا في بيرجامو بهدف وحيد، ليفوز 4-1 في مجموع المباراتين.

أهداف ريال مدريد سُجلت بواسطة كريم بنزيمة، وسيرخيو راموس، وماركو أسينسيو. فيما سجّل لويس مورييل هدف أتالانتا الوحيد.

ليعود ريال مدريد إلى ربع النهائي بعد أن غاب عنه الموسمين الماضيين.

وبات ريال مدريد أول فريق إسباني يتأهل إلى ربع النهائي بعد خروج إشبيلية وبرشلونة، في انتظار تحدد موقف أتليتكو مدريد بمباراته أمام تشيلسي مساء الأربعاء.

زين الدين زيدان ريال مدريد
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