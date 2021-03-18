أزمة الزمالك في إفريقيا – وليد عبد اللطيف: صعود الأبيض صعب.. و3 مسؤولين عما حدث

يرى وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، أن وضع الفريق صعب في دوري أبطال إفريقيا، لأن مصير الأبيض صار في يد الترجي التونسي.

وقال عبد اللطيف، المتوج بدوري أبطال إفريقيا 2002 مع الزمالك: "لا يوجد دكة قوية، ولا يوجد عقوبات أو انضباط، والكل ظن أنه رقم 1 أو الأفضل".

وأردف "لا يمكن تحميل المسؤولية لفرد واحد. في البداية كان هناك جايمي باتشيكو الذي سمح برحيل مصطفى محمد ومصطفى فتحي وعمر السعيد دون بدائل. هذا لا يصح في ناد كبير مثل الزمالك".

وشدد "ثم هناك باتريس كارتيرون. رحل في وقت صعب ورجوعه مرة أخرى لا يصح. أمام الترجي لم يكن هناك أي ملامح فنية، والتغييرات كانت خاطئة".

وأوضح "من المفترض أن يتم مسائلة كارتيرون عن تصريحاته، وحديثه عن الجانب البدني للفريق وأن الدوري (خداع) وحديث وكيله أنه يتابع الزمالك أثناء وهو في السعودية".

وأكمل "هناك مسؤولية على الإدارة، بسبب عدم وجود مدير كرة يسيطر على زمام الأمور".

وأتم "صعود الزمالك صعب لأن مصيره في يد الترجي".

وكتب الترجي انتصاره الأول في التاريخ على الزمالك في القاهرة بعدما فاز عليه بهدف دون رد مساء الثلاثاء.

بتلك النتيجة وصل رصيد الترجي لعشرة نقاط يتصدر بهم المجموعة ويضمن التأهل رسميا لربع النهائي.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني بثماني نقاط بعدما فاز على تونجيث السنغالي بهدف دون رد.

ويأتي الزمالك ثالثا بنقطتين ويليه تونجيث بنقطة وحيدة في المركز الرابع.