البدري يجتمع مع جهازه لمناقشة وإعلان قائمة المنتخب.. وفي الجول يكشف ما يقلقه

يعقد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر جلسة غدا الخميس، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم مع جهازه المعاون.

وخلال الجلسة يناقش البدري بعض الأمور الخاصة بقائمة منتخب مصر قبل الإعلان عنها في اليوم ذاته.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من مارس الجاري في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

وعلم FilGoal.com أن البدري خلال الجلسة مع جهازه الفني سيناقش موقف ثلاثي بيراميدز أحمد توفيق ومحمد حمدي ورمضان صبحي، بعد تعرضه للإصابة.

وتعرض ثلاثي بيراميدز لإصابات مختلفة خلال مواجهة نامونجو التنزاني في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المحتمل غياب رمضان صبحي عن قائمة المنتخب للمباراتين بسبب إصابته التي تبعده عن الملاعب لمدة 10 أيام.

وسيتم عرض اللاعب على طبيب المنتخب لمعرفة فترة غيابه. ومن ثم سيناقش البدري مع جهازه الفني الأسماء التي تستطيع تعويض غياب رمضان عن المنتخب.

كما سيناقش البدري مع جهازه الفني أزمة الهجوم بعدما تعرض أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس اليوناني.

وكان البدري أعلن عن ضم كوكا ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي لقائمة المنتخب، ولكن بعد إصابة مهاجم أولمبياكوس سيفاضل البدري بين عدة أسماء من الدوري المصري لضم ثنائي هجومي بجانب مصطفى محمد.

أمر آخر يشغل تفكير البدري وهو موقف أحمد حجازي مدافع أهلي جدة السعودي الذي قد لا يستطيع الانضمام لمعسكر الفراعنة سبب قيود السفر المفروضة من السعودية إلى مصر والتي قد تعيقه من الانضمام للمنتخب.

ويبذل منتخب مصر محاولات لضم حجازي للمعسكر بالتفاوض مع ناديه والمسؤولين في السعودية. (طالع التفاصيل)

وفي حالة فشل المفاوضات سيضم البدري أحد مدافعي الدوري المصري بدلا من حجازي.

وأعلن منتخب مصر في وقت سابق أسماء اللاعبين المحترفين المنضمين للقائمة بجوار مصطفى محمد وهم محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حسن "كوكا".