خبر في الجول – صعوبة في لحاق حجازي بمعسكر منتخب مصر.. ومحاولات لضمه

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 00:33

كتب : محرر في الجول

أحمد حجازي - اتحاد جده - الوحدة

يواجه أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة صعوبة في سفره من السعودية والعودة إلى مصر من أجل الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل حسبما علم FilGoal.com.

يأتي ذلك في ظل وضع السعودية لحظر في السفر لبعض الدول ومن بينها مصر في ظل تفشي فيروس كورونا.

كما يتطلب من القادمين من مصر الخضوع لعزل صحي مدته 14 يوما.

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ويبذل مسؤولو منتخب مصر محاولات لاستثناء حجازي وهناك مفاوضات جارية مع اتحاد جدة والمسؤولين في السعودية.

كما علم FilGoal.com من مصدر مسؤول في منتخب مصر أن هناك رغبة لدى حجازي في الانضمام لمعسكر الفراعنة.

وكان مصدر من منتخب مصر قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "حتى الآن كل اللاعبين الذين أعلنا أسمائهم سينضمون لنا".

قبل أن يستدرك "لكن يحق لبعض الأندية رفض سفر اللاعبين وفقا للوائح فيفا بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن حتى الآن لا توجد مشكلة كما قلت".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر يليهما كينيا بثلاث نقاط ثم توجو بنقطة وحيدة.

حجازي مصر اتحاد جدة
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