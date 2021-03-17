بعد بداية الموسم الجديد.. عملاق بيرو ينجو من الهبوط للدرجة الثانية بحكم المحكمة الرياضية

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 23:35

كتب : إسلام أحمد

شعار نادي أليانزا ليما البيروفي

حصل نادي أليانزا ليما البيروفي على فرصة البقاء في الدوري الدرجة الأولى عن طريق المحكمة الرياضية الدولية (TAS) بعدما فشل في البقاء ضمن الكبار في المسابقة الموسم الماضي على أرض الملعب.

أليانزا ليما ثاني أكثر فريق تتويجا بلقب الدوري البيروفي برصيد 23 لقبا، أنهى موسم 2020 في المركز الـ 18 وهبط للدرجة الثانية بعدما حصد 26 نقطة.

النادي هبط للدرجة الثانية لأول مرة منذ عام 1938 وللمرة الثانية في تاريخه.

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في ديسمبر 2020 تقدم النادي بعد هبوطه بطلب للجنة تراخيص الدوري المحلي بخصم نقاط من فريق كارلوس شيتين بسبب عدم دفعهم لرواتب اللاعبين.

وبعد رفض اللجنة بشكل قاطع، قرر النادي الاستئناف في محكمة التحكيم الرياضية، وبعد 3 أشهر ونصف وصلت الأخبار السعيدة.

تحصّل النادي على حُكم من المحكمة الرياضية يُفيد بخصم نقطتين من نادي كارلوس شيتين وهو ما يعني هبوط الأخير للدرجة الثانية عوضا عن عملاق الكرة البيروفية.

وكان نادي كارلوس شيتين قد أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن أليانزا ليما وبخصم النقطتين أصبح يحتل المركز قبل الأخير ويلزم هبوطه للدرجة الثانية، فيما ارتقى أليانزا ليما للمركز الـ 17 مبتعدا عن شبح الهبوط.

قرار المحكمة الرياضية جاء بخصم نقطتين على كارلوس شيتين "لعدم امتثاله لدعم السداد في الوقت المناسب لالتزاماته بموجب المادة 76.1 من اللوائح"، وحث بيان المحكمة الرياضية بتنفيذ الحُكم "فورا".

الكرة الآن في ملعب الاتحاد المحلي، فالأزمة تمكن حاليا في أن موسم 2021 بدأ بالفعل في بيرو في الثاني عشر من مارس الجاري.

وتعادل كارلوس شيتين في الجولة الأولى مع أليانزا أتليتكو في 15 مارس سلبيا، وسيخوض مواجهة جديدة أمام منسيوبال سبورتس يوم السبت المقبل.

بينما لم يخض أليانزا ليما أي مباراة في الدرجة الثانية لأن المسابقة ستبدأ في مايو المقبل.

أليانزا ليما في بيرو
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