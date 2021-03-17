طارق قنديل لـ في الجول: الأهلي اقترح تعديل مواعيد وملاعب بعض مباريات الكأس خلال اجتماع اتحاد الكرة

كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي عن كواليس ما تم مناقشته خلال اجتماع اتحاد كرة القدم المصري مع أندية الدوري.

وقال طارق قنديل مندوب الأهلي في الاجتماع لـFilGoal.com: "الأهلي خلال الاجتماع تحدث عن بعض الأمور للاستفسار عنها وقدم أيضا بعض الاقتراحات".

وأضاف "الأهلي تعجب من الأصوات التي تريد إلغاء مسابقة الدوري وهذا ما تعجب منه الكثير من الأندية ورفضه اتحاد الكرة وأعلن عنه في نهاية الاجتماع".

وواصل "كما اقترح الأهلي تعديل مكان مباراة الفريق ضد النصر في كأس مصر، فلماذا يلعب فريقين من القاهرة في ستاد برج العرب".

وأكمل "وكذلك مباراة الزمالك وحرس الحدود في الكأس لماذا تُلعب في السويس وكل المواجهات تقام دون حضور الجماهير".

وأتم تصريحاته "بالإضافة إلى اقتراح الأهلي تقديم مواعيد هذه المباريات ولعبها ما بين الجولتين الخامسة والسادسة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا".

وكشف اتحاد الكرة عن تفاصيل اجتماعه، مع أندية الدوري الممتاز، اليوم الأربعاء، لتخفيف ضغط المباريات على الفرق. (طالع التفاصيل)