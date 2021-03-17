لابورتا: برشلونة وأنا نحبك يا ميسي.. وكومان لديه ثقة الإدارة

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 21:19

كتب : FilGoal

جوان لابورتا رئيس برشلونة

عبر جوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد عنه حبه لـ ليونيل ميسي نجم الفريق، مؤكدا على ثقة مجلس الإدارة برونالد كومان مدرب الفريق.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وفاز لابورتا برئاسة برشلونة بعدما تفوق في الانتخابات على توني فريشا وفيكتور فونت.

وقال لابورتا لميسي خلال مؤتمر تنصيبه كرئيس لبرشلونة: "ليو تعلم أنني أُحبك وبارسا تحبك".

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وأضاف "إذا كانت الملاعب ممتلئة لم تكن لتفكر في الرحيل".

واستمر "أيا كان قرارا، سأحاول بكل جهدي (لكي تجدد)".

ووجه حديثه للحضور، وقال: "سنحاول إقناع ميسي بالتجديد لأنه أفضل لاعب في التاريخ".

وتابع "سنحاول بكل ما أوتينا من قوة لكي يستمر معنا".

وقال لابورتا لـ رونالد كومان: "تعلم أن الإدارة الحالية تثق بك".

وشدد "نريد فريقا تنافسيا لديه الطموح للفوز بكل شيء واستعادة قصة النجاح بين برشلونة ودوري أبطال أوروبا".

وتابع "هؤلاء اللاعبون اعتادوا على الفوز والتوقعات مرتفعة للغاية ونحن نحظى بالإعجاب بسبب طريقة لعبنا وأسلوبنا وقع الجميع في حبه".

وعن الوضع الاقتصادي للنادي، قال: "الأوضاع تُثير القلق وهذه هي الأولوية لها، ولدينا خطة لتطبيقها ولدينا القدرة على معرفة القيام بذلك، والآن لدينا كل الصلاحيات لاتخاذ كافة القرارات".

وواصل "لاماسيا (أكاديمية الفريق) واحدة من أهم عناصر مشروع الإدارة".

وأتم "نريد الفوز بالدوري والكأس في الموسم الحالي".

برشلونة ليونيل ميسي جوان لابورتا
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