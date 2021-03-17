مجموعة بيراميدز – الرجاء يهزم نكانا في زامبيا

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 20:38

كتب : FilGoal

الرجاء - الإسماعيلي

تشارك نادي الرجاء، صدارة المجموعة الرابعة للكونفدرالية الإفريقية مع بيراميدز بعد الفوز على نكانا.

وفاز الرجاء البيضاوي على نكانا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب 17 مارس، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

سفيان رحيمي سجل الأول في الدقيقة الـ47 من ركلة جزاء، نفذها بنجاح في المرمى.

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وجاء الهدف الثاني في الدقيقة الـ87. تمريرة من عبد الله حفيظي، قابلها نوح سعداوي بتصويبة مباشرة في المرمى مسجلا الثاني للضيوف، لينتهي اللقاء بفوز الرجاء بهدفين.

الفوز رفع رصيد الرجاء إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بالشراكة مع بيراميدز، فيما تجمد رصيد نكانا عند لا شيء من النقاط.

ويلعب بيراميدز مع الرجاء في المغرب يوم 2 أبريل في الجولة الثالثة، قبل أن يلتقي الفريقان مجددا في مصر بالجولة الرابعة.

في الكونفدرالية نكانا الرجاء
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