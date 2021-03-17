الحالة الثانية في 24 ساعة.. إنتر يعلن إصابة هاندانوفيتش بـ كورونا

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 20:13

كتب : FilGoal

سمير هاندانوفيتش

أعلن نادي إنتر الإيطالي إصابة حارسه سمير هاندانوفيتش بفيروس كورونا.

وأوضح النادي في بيانه أن القائد عزل نفسه في منزله بالفعل.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة من إعلان إصابة دانيلو دي أمبروزيو بفيروس كورونا.

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ووفقا للتقارير الإيطالية، إنتر قرر إلغاء المؤتمر الصحفي للمدير الفني أنطونيو كونتي لمواجهة ساسولو في الدوري الإيطالي المقرر إقامتها يوم الجمعة. (طالع التفاصيل)

ويستعد إنتر للقاء ساسولو يوم السبت المقبل على ملعب جوسيبي مياتزا.

ويأمل النيراتزوري في توسيع الفارق مع ميلان إلى 12 نقطة بشكل مؤقت قبل أن يلتقي منافسه على الصدارة مع فيورنتينا في اليوم التالي.

حارس إنتر البالغ 36 عاما خاض الموسم الجاري 37 مباراة استقبل 39 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة بجميع المسابقات.

سمير هاندانوفيتش إنتر في إيطاليا الدوري الإيطالي
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