تقرير: إنتر يلغي المؤتمر الصحفي بسبب العزل الصحي

قرر إنتر إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بأنطونيو كونتي المدير الفني قبل مواجهة ساسولو بسبب ثبوت إصابة دانيلو دي أمبروسيو مدافع الفريق بفيروس كورونا.

وأعلن إنتر إصابة دي أمبروسيو بفيروس كورونا ودخول الفريق في عزل صحي.

وكشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت أن النادي ألغى المؤتمر الصحفي السابق للمباراة المقرر له الجمعة أمام ساسولو.

ويستضيف إنتر فريق ساسولو ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإيطالي والمقرر له يوم السبت.

وأشار التقرير إلى سلبية المسحة الطبية السريعة لباقي أعضاء الفريق لكن النتائج الدقيقة ستصل اليوم الأربعاء.

وحقق نادي إنتر الفوز في ثماني مباريات متتالية في الدوري الإيطالي وابتعد بصدارة المسابقة.

واتسع فارق النقاط بين إنتر وميلان إلى تسع نقاط قبل 11 جولة من النهاية.

وكانت أخر مرة حصل فيها فريق إنتر على لقب الدوري الإيطالي في موسم 2009 - 2010.