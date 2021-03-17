محمد شريف: الالتزام بتعليمات موسيماني سبب الفوز على فيتا.. وكنت أريد إكمال المباراة

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 20:04

كتب : حسام نور الدين

محمد شريف - الأهلي وبيراميدز

عبر محمد شريف مهاجم الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على فيتا كلوب الكونغولي.

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال شريف في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "اللعب الجماعي سمة الفريق والأهم من تسجيل هدف في شباك فيتا كلوب هو تحقيق الفوز وتخطي الموقف الصعب في المجموعة".

وأضاف "الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني كان كلمة السر في تحقيق الفوز الكبير".

أخبار متعلقة
مدرب الأهلي: نهدف لتثبيت التشكيل.. ولا نريد مبالغة في الإشادة أو النقد قمصان: فوز الأهلي في الكونغو نتيجة عادية.. ولهذا السبب لعبنا بخطة 4-4-2 مدرب فيتا كلوب: لم أتوقع مفاجأة الأهلي.. وكنا الأفضل في الشوط الثاني الشناوي: الفوز على فيتا كلوب بداية الطريق نحو العاشرة

وأشار "التوفيق كان مع الفريق في استغلال الفرص وتسجيل ثلاثية دون رد على عكس ما حدث في مباراة الفريقين بالقاهرة".

وأكمل "اللعب بجوار مروان محسن مهاجمًا ثانيًا منح له حرية التحرك وتبادل الأدوار في المنطقة الأمامية للمنافس واستغلال المساحات، ومن ثم نجح الفريق في تسجيل ثلاثة أهداف".

وأوضح "طلبت من الجهاز الفني الاستمرار في الملعب عقب السقوط للإصابة، إلا أن المدير الفني بعد التشاور مع الجهاز الطبي قرر تبديلي مع انطلاق الشوط الثاني للمباراة".

وشدد "الجميع تعاهد على تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة، خصوصًا أرضية الملعب التي كانت من النجيل الصناعي".

وأكد مهاجم الأهلي على أهمية الفوز الكبير الذي تحقق لكن المشوار نحو الاحتفاظ باللقب لا يزال طويلًا.

واختتم محمد شريف حديثه بالتأكيد على سعادته بمواصلة تسجيل الأهداف، إلا أن سعادته الكبرى ستكون بالوصول إلى منصة التتويج باللقب، موجهًا الشكر إلى جماهير الأهلي التي لا تتوقف عن دعم ومساندة اللاعبين، متعهدًا بمواصلة العمل من أجل إسعادهم في الفترة المقبلة.

محمد شريف الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بمشاركة دي ماريا.. باريس سان جيرمان يتخطى ليل بثلاثية في كأس فرنسا دقيقة | الدوري الفرنسي
مجموعة بيراميدز – الرجاء يهزم نكانا في زامبيا 22 دقيقة | الكونفدرالية
بعد استقالة سالم.. الزمالك يعيين الدردير رئيسا لمنظومة النادي الإعلامية 23 دقيقة | الدوري المصري
مدرب فيتا لـ في الجول: لم أهدد الأهلي في تصريحاتي السابقة.. قدمنا مباراة سيئة واستحقوا الفوز 39 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الحالة الثانية في 24 ساعة.. إنتر يعلن إصابة هاندانوفيتش بـ كورونا 47 دقيقة | الدوري الإيطالي
"عرض مدى الحياة".. تقرير: الكشف عن خطة برشلونة للتجديد مع ميسى 49 دقيقة | الدوري الإسباني
محمد شريف: الالتزام بتعليمات موسيماني سبب الفوز على فيتا.. وكنت أريد إكمال المباراة 56 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إصابة رمضان صبحي في لقاء بيراميدز ونامونجو وتحديد فترة غيابه المبدئية ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك