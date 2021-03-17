محمد شريف: الالتزام بتعليمات موسيماني سبب الفوز على فيتا.. وكنت أريد إكمال المباراة

عبر محمد شريف مهاجم الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على فيتا كلوب الكونغولي.

محمد شريف النادي : الأهلي الأهلي

وقال شريف في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "اللعب الجماعي سمة الفريق والأهم من تسجيل هدف في شباك فيتا كلوب هو تحقيق الفوز وتخطي الموقف الصعب في المجموعة".

وأضاف "الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني كان كلمة السر في تحقيق الفوز الكبير".

وأشار "التوفيق كان مع الفريق في استغلال الفرص وتسجيل ثلاثية دون رد على عكس ما حدث في مباراة الفريقين بالقاهرة".

وأكمل "اللعب بجوار مروان محسن مهاجمًا ثانيًا منح له حرية التحرك وتبادل الأدوار في المنطقة الأمامية للمنافس واستغلال المساحات، ومن ثم نجح الفريق في تسجيل ثلاثة أهداف".

وأوضح "طلبت من الجهاز الفني الاستمرار في الملعب عقب السقوط للإصابة، إلا أن المدير الفني بعد التشاور مع الجهاز الطبي قرر تبديلي مع انطلاق الشوط الثاني للمباراة".

وشدد "الجميع تعاهد على تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة، خصوصًا أرضية الملعب التي كانت من النجيل الصناعي".

وأكد مهاجم الأهلي على أهمية الفوز الكبير الذي تحقق لكن المشوار نحو الاحتفاظ باللقب لا يزال طويلًا.

واختتم محمد شريف حديثه بالتأكيد على سعادته بمواصلة تسجيل الأهداف، إلا أن سعادته الكبرى ستكون بالوصول إلى منصة التتويج باللقب، موجهًا الشكر إلى جماهير الأهلي التي لا تتوقف عن دعم ومساندة اللاعبين، متعهدًا بمواصلة العمل من أجل إسعادهم في الفترة المقبلة.

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