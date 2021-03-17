محمد شريف: الالتزام بتعليمات موسيماني سبب الفوز على فيتا.. وكنت أريد إكمال المباراة
الأربعاء، 17 مارس 2021 - 20:04
كتب : حسام نور الدين
عبر محمد شريف مهاجم الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على فيتا كلوب الكونغولي.
وقال شريف في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "اللعب الجماعي سمة الفريق والأهم من تسجيل هدف في شباك فيتا كلوب هو تحقيق الفوز وتخطي الموقف الصعب في المجموعة".
وأضاف "الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني كان كلمة السر في تحقيق الفوز الكبير".
وأشار "التوفيق كان مع الفريق في استغلال الفرص وتسجيل ثلاثية دون رد على عكس ما حدث في مباراة الفريقين بالقاهرة".
وأكمل "اللعب بجوار مروان محسن مهاجمًا ثانيًا منح له حرية التحرك وتبادل الأدوار في المنطقة الأمامية للمنافس واستغلال المساحات، ومن ثم نجح الفريق في تسجيل ثلاثة أهداف".
وأوضح "طلبت من الجهاز الفني الاستمرار في الملعب عقب السقوط للإصابة، إلا أن المدير الفني بعد التشاور مع الجهاز الطبي قرر تبديلي مع انطلاق الشوط الثاني للمباراة".
وشدد "الجميع تعاهد على تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة، خصوصًا أرضية الملعب التي كانت من النجيل الصناعي".
وأكد مهاجم الأهلي على أهمية الفوز الكبير الذي تحقق لكن المشوار نحو الاحتفاظ باللقب لا يزال طويلًا.
واختتم محمد شريف حديثه بالتأكيد على سعادته بمواصلة تسجيل الأهداف، إلا أن سعادته الكبرى ستكون بالوصول إلى منصة التتويج باللقب، موجهًا الشكر إلى جماهير الأهلي التي لا تتوقف عن دعم ومساندة اللاعبين، متعهدًا بمواصلة العمل من أجل إسعادهم في الفترة المقبلة.
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📹 HIGHLIGHTS: @AlAhly achieves a crucial win vs. hosts, @AsVitaOfficiel 🔴⚽#TotalCAFCL | #ASVASC pic.twitter.com/tmVV2hDolh— Total CAFCL - Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) March 16, 2021