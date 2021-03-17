إصابة رمضان صبحي في لقاء بيراميدز ونامونجو وتحديد فترة غيابه المبدئية

أعلن مصطفى المنيري طبيب بيراميدز إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق بشد في العضلة الخلفية تعرض له في لقاء نامونجو.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال المنيري إن رمضان خضع لفحص طبي عقب المباراة أثبت إصابته في العضلة الخلفية وحاجته لفترة علاج وتأهيل تصل لـ10 أيام.

وأكد طبيب بيراميدز أن رمضان سيجري أشعة عقب العودة إلى القاهرة صباح الخميس لتحديد مدى قوة الإصابة وفترة الغياب النهائية.

وكان بيراميدز فاز اليوم الأربعاء على نامونجو التنزاني بهدفين دون رد في ملعب الأخير في ثاني جولات الكونفدرالية لحساب المجموعة الرابعة.

ويتصدر بيراميدز مجموعته بست نقاط إثر فوزه في أول مباراتين على نكانا ونامونجو.

وخاض رمضان مع بيراميدز خلال الموسم الجاري 19 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع هدفا وحيدا.