بعد الفوز في الكونغو الديموقراطية.. دول إفريقية لم تعرف الأندية المصرية الانتصار على أرضها

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 19:58

كتب : إسلام أحمد

الأهلي ضد فيتا كلوب

استطاع الأهلي تحقيق أول فوز للأندية المصرية في الكونغو الديموقراطية بعد 22 مباراة دون فوز في جميع المسابقات القارية.

46 دولة خاضت أمامها الفرق المصرية مواجهات قارية، وبعد الفوز في الكونغو الديموقراطية.

تتبقى 5 دول لم تحقق فيها الأندية المصرية الفوز حتى الآن في المعترك القاري.

لمعرفة الدول الإفريقية التي لم تفز الأندية المصرية على أرضها من هنــــــــــــــا.

* الأرقام من موقع EgyptianFootball.

الأهلي في إفريقيا الزمالك
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