مدرب الأهلي: نهدف لتثبيت التشكيل.. ولا نريد مبالغة في الإشادة أو النقد

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 19:49

كتب : FilGoal

الأهلي ضد فيتا كلوب

يهدف النادي الأهلي إلى تثبيت التشكيل خلال الفترة المقبلة، فيما لا يريد مبالغة في الإشادة أو النقد.

وقال سامي قمصان مدرب الأهلي في تصريحات إذاعية: "المنافسون يواجهون الأهلي والزمالك بكل قوة، صعوبة المباريات أننا تحت ضغط ضرورة الفوز في كل المباريات بأداء جيد وسط ظروف صعبة".

وأوضح "الظروف الصعبة تكمن في غيابات وإصابات عديدة، ونحن نسعى لتثبيت التشكيل. لم نلعب ٥ مباريات بتشكيل واحد".

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واستمر "نحن بحاجة لمنافسة بين اللاعبين في نفس المركز ليقدم كل لاعب أفضل ما لديه، وهذا لن يتحقق إلا عندما تكتمل الصفوف".

وأتم "لا نريد مبالغة في الإشادة أو النقد، الجماهير تتأثر أحيانا بآراء نجوم التحليل".

كان الأهلي قد فاز على فيتا كلوب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الكونغو، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الأهلي فيتا كلوب
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