قمصان: فوز الأهلي في الكونغو نتيجة عادية.. ولهذا السبب لعبنا بخطة 4-4-2

يرى سامي قمصان مدرب الأهلي بأن الفوز على فيتا كلوب في الكونغو يعد نتيجة عادية.

وقال سامي قمصان في تصريحات إذاعية: "حققنا الفوز في كينشاسا بأداء جيد، لقد حالفنا التوفيق، لكن لا ننسى أن المباراة الماضية في القاهرة كان لنا الأفضلية على كل الوجوه، هجوميا واستحواذ وفرص".

وأضاف "ظهرنا بشخصية الأهلي وهذا الفوز خطوة نحو التأهل. والآن نطمح للصدارة. شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الصعبة، قيمة الأهلي تمنح اللاعبين قوة في مثل هذه المواقف".

وعن اللعب بخطة 442 قال "لأول مرة نلعب بهذه الخطة 4-4-2 بسبب شكل وأداء فيتا، فهو يلجأ للعب مفتوح ودفاع متقدم وهناك فجوة بين المدافع والظهير".

واستمر "لذا فكرنا في استغلال المساحات بالكرات الطويلة واستغلال سرعة محمد شريف لأن أرضية الملعب لا تساعدنا على التحضير".

وعن أداء اللاعبين قال "مروان محسن كان محطة جيدة. والتر بواليا أدى بشكل جيد، واستعاد ثقته وصنع هدفا وكذلك حسين الشحات".

وواصل "حمدي فتحي من أهم لاعبي الفريق، خط الوسط المركز الوحيد الذي لا تعاني فيه. لدينا ٤ عناصر مختلفة وخبرات ودوليين بخلاف الاستعانة أيضا بربيعة وبيكهام في هذا المركز".

قمصان استرسل "كل مدرب قبل أي مباراة يكون لديه تصورات معينة بشأن الحلول الهجومية، وارد أن يحالفك التوفيق، وإذا لم يحالفك، لا يعني ذلك أن المدرب أو الفريق سيء هناك مبالغة في الحالتين الإشادة أو النقد".

وأتم "الفوز على فيتا كلوب في ملعبه، أمر طبيعي، فالأهلي بطل إفريقيا ونادي القرن".

كان الأهلي قد فاز على فيتا كلوب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الكونغو، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.