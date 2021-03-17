مدرب فيتا كلوب: لم أتوقع مفاجأة الأهلي.. وكنا الأفضل في الشوط الثاني

يرى فلوران إيبينجي المدير الفني لفيتا كلوب أن فريقه احترام الأهلي بشكل زائد عن الحد في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي على فيتا كلوب بنتيجة 3-0 في الكونغو في الجولة الرابعة لدور المجموعات.

وقال إيبينجي في تصريحات نقلتها صحيفة "actualite" الكونغولية: "لعبنا شوطي المباراة بطريقة مختلفة".

وشرح "في الشوط الأول كنا جبناء بشكل قليل، واحترمنا الأهلي كثيرا وارتكبنا خطأين فادحين".

وأضاف "لا نبحث عن الأعذار لكننا شعرنا بالإرهاق في الشوط الأول لأن الأهلي غير طريقة اللعب لـ 4-4-2".

وتابع "لم نكن نعلم أنهم سيأتوا ليلعبوا بهذه الطريقة".

واستمر "كان الأهلي فعالا للغاية على عكس مباراة الذهاب بتسجيله لهدفين في الشوط الأول، وهو ما قتلنا".

وواصل "في الشوط الثاني كان أفضل بكثير ونجحنا في اللعب على المرتدات حين كنا ندافع، وأُتحيت لنا الفرص لكي نجعلهم يشعروا بالقلق وضربنا القائم والعارضة".

وأتم "بالرغم من الانتكاسة إلا أن فرصتنا في التأهل لا تزال قائمة لكن يجب علينا أن نلعب المباريات المقبلة كنهائيات".