طبيب بيراميدز يكشف سبب إصابتي أحمد توفيق ومحمد حمدي

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 19:33

كتب : FilGoal

أحمد توفيق مع بيراميدز أمام الأهلي

كشف مصطفى المنيري طبيب نادي بيراميدز عن تشخيص الإصابات التي تعرض لها لاعبي الفريق أحمد توفيق ومحمد حمدي.

محمد حمدي

النادي : بيراميدز

أحمد توفيق

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وأوضح طبيب بيراميدز أن أحمد توفيق يعاني من شد في العضلة الخلفية وسيغيب بسبب تلك الإصابة لأسبوع.

وأضاف "توفيق سيجري أشعة لمعرفة مدى قوة الإصابة".

أما محمد حمدي فأوضح مصطفى المنيري أن لاعب بيراميدز يعاني من إصابة قوية في منشأ العضلة الأمامية اليسرى.

وأتم "يحتاج حمدي لعلاج وتأهيل لـ10 أيام على أن يجري أشعة كذلك خلال الساعات المقبلة".

وكان بيراميدز فاز اليوم الأربعاء على نامونجو التنزاني بهدفين دون رد في ملعب الأخير في ثاني جولات الكونفدرالية لحساب المجموعة الرابعة.

ويتصدر بيراميدز مجموعته بست نقاط إثر فوزه في أول مباراتين على نكانا ونامونجو.

بيراميدز في الكونفدرالية أحمد توفيق محمد حمدي
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