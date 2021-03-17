كلوب: المنافسة على المركز الرابع أصبحت مستحيلة.. واحتاج راحة سنة بعد ترك ليفربول

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 19:06

كتب : FilGoal

كلوب غاضب من أداء ليفربول أمام ليدز يونايتد

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بصعوبة مهمة فريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم في المنافسة على المربع الذهبي.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "أحب أن أكون متفائلا ولكن في الدوري الأمر يكاد يكون مستحيلا أن نتأهل للمنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "هذا سيعني خسارة مالية ضخمة لنا وسيتم استجوابي عن وضعنا الحالي وهذا أمر طبيعي وسأقبله على الفور".

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وأكمل "ولكن الوضع مختلف في ليفربول، الجميع هنا سواء الإدارة أو المدير الرياضي أو اللاعبين لا أحد يشك في الآخر، لقد تقبلنا هذا الوضع ونقاتل في طريقنا".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد عندما تنتهي مهمتي مع ليفربول سوف أحتاج إلى راحة لمدة عام قبل أن أعود مرة أخرى للعمل من جديد".

ويتولى كلوب تدريب ليفربول منذ عام 2015 وحتى الآن، وحقق مع الفريق الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويحتل ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة بعد مرور 29 مباراة. بفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

ليفربول كلوب الدوري الإنجليزي
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