محمد فاروق: انتصارات بيراميدز تعكس مجهود الفريق في الفترة الماضية

أكد محمد فاروق لاعب بيراميدز أن انتصارات فريقه تعكس المجهود المبذول في الفترة الماضية.

وفاز بيراميدز على نامونجو في تنزانيا بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وقال محمد فاروق في تصريحات عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة لكننا آتينا لتحقيق الفوز".

وأضاف "لعبنا الشوط الأول وقدمنا كل ما لدينا ونفذنا تعليمات أروابارينا".

وأكمل "استطعنا تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة وهو الشيء الأهم".

واستمر "مباراة اليوم تعكس المجهود المبذول في الفترة الماضية، وتكمل ما قدمناه في المباراة الماضية".

وواصل "كنا نواجه فريقا كبيرا على ملعبه، لكننا نلعب كل مباراة على حدة حتى نصل للنهائي".

وأردف"حققنا الانتصار الخامس على التوالي في البطولة وهو ما يحسب للفريق، ونأمل في أن نواصل تحقيق الانتصارات".

وعن سؤاله حول "هل يعد البديل الذهبي للفريق؟" قال: "أنا محترف وتحت أمر الجهاز الفني في أي وقت سواء شاركت بشكل أساسي أو لعبت كبديل".

هذا الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 6 نقاط في المركز الأول بفارق 3 نقاط عن الرجاء الذي يواجه نكانا الزامبي في نفس المجموعة والدور.

ويلعب بيراميدز في المباراة المقبلة ضد الرجاء البيضاوي في المغرب ضمن مباريات الجولة الثالثة.