ياسر إبراهيم: حققنا فوزا مستحقا على فيتا كلوب.. ونمتلك جميع أسلحة الدفاع عن اللقب الإفريقي

شدد ياسر إبراهيم مدافع الأهلي على ضرورة الفوز في المباراتين المقبلتين لحصد بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي عاد بانتصار ثمين على حساب فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 3-0 في دور المجموعات لينفرد بالوصافة قبل جولتين على النهاية.

وقال ياسر إبراهيم لموقع الأهلي الرسمي: "عقب مباراة الجولة الثالثة التي تعادلنا فيها مع فيتا كلوب بالقاهرة بدأنا رحلة الاستعداد الجيد للجولة التالية، من أجل الفوز على فيتا كلوب في عقر داره".

وأضاف "كنا الأفضل بشهادة الجميع في مباراة القاهرة، وقدمنا أداءً جيدا، لكن اللقاء انتهى بالتعادل بعدما حرمنا سوء التوفيق من فوز كبير".

وتابع "هذه هي كرة القدم، في كثير من الأحيان تكون الأفضل لكنك تُهدر الفرص ولا تفوز، وبعدما خرجنا بهذه النتيجة في لقاء الذهاب تعاهدنا على الفوز على فيتا كلوب على ملعبه، وهو ما حدث".

وأوضح صعوبة الظروف المناخية وكذلك سوء أرضية الملعب من النجيل الصناعي: "وسط هذه الظروف نجحنا في الفوز بعد الأداء الجيد والتركيز من جانب كل اللاعبين، كما حالفنا التوفيق في الفرص التي لاحت لنا، بجانب تحسن الأجواء المناخية خلال المباراة بشكل ملحوظ عن الأيام السابقة".

وأكمل "كنا نتحدث كثيرا عن ضرورة الفوز، لم نبحث عن أية أعذار. تعاهدنا على الفوز فقط والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط، وهو ما حدث في النهاية بفضل التركيز والاجتهاد من جميع اللاعبين".

وشدد ياسر على ضرورة مواصلة الانتصارات للتأهل لربع النهائي والدفاع عن اللقب: "نمتلك جميع أسلحة الدفاع عن اللقب الإفريقي، ونعمل على ذلك، لكننا نُفكر ونسير في البطولة خطوة وراء الأخرى".

وأردف "وفي الفترة الحالية نعمل على التأهل للدور ربع النهائي للبطولة في مباراتي المريخ بالسودان وسيمبا التنزاني بالقاهرة، بعدما تحسن موقفنا في المجموعة بالفوز الأخير على فيتا كلوب".

وأتم "دعم الجمهور للفريق واللاعبين من أهم الدوافع للفوز داخل مصر وخارجها، الفترة المقبلة ستشهد مواصلة الانتصارات المحلية والإفريقية، من أجل إسعاد الجماهير الوفية التي تدعمنا بكل ما تملك من حماس ومساندة رائعة".