ياسر إبراهيم: حققنا فوزا مستحقا على فيتا كلوب.. ونمتلك جميع أسلحة الدفاع عن اللقب الإفريقي

ياسر إبراهيم: حققنا فوزا مستحقا على فيتا كلوب.. ونمتلك جميع أسلحة الدفاع عن اللقب الإفريقي
الأربعاء، 17 مارس 2021 - 17:30
كتب : حسام نور الدين
شدد ياسر إبراهيم مدافع الأهلي على ضرورة الفوز في المباراتين المقبلتين لحصد بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ياسر إبراهيم
النادي : الأهلي
الأهلي عاد بانتصار ثمين على حساب فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 3-0 في دور المجموعات لينفرد بالوصافة قبل جولتين على النهاية.
وقال ياسر إبراهيم لموقع الأهلي الرسمي: "عقب مباراة الجولة الثالثة التي تعادلنا فيها مع فيتا كلوب بالقاهرة بدأنا رحلة الاستعداد الجيد للجولة التالية، من أجل الفوز على فيتا كلوب في عقر داره".
وأضاف "كنا الأفضل بشهادة الجميع في مباراة القاهرة، وقدمنا أداءً جيدا، لكن اللقاء انتهى بالتعادل بعدما حرمنا سوء التوفيق من فوز كبير".
وتابع "هذه هي كرة القدم، في كثير من الأحيان تكون الأفضل لكنك تُهدر الفرص ولا تفوز، وبعدما خرجنا بهذه النتيجة في لقاء الذهاب تعاهدنا على الفوز على فيتا كلوب على ملعبه، وهو ما حدث".
وأوضح صعوبة الظروف المناخية وكذلك سوء أرضية الملعب من النجيل الصناعي: "وسط هذه الظروف نجحنا في الفوز بعد الأداء الجيد والتركيز من جانب كل اللاعبين، كما حالفنا التوفيق في الفرص التي لاحت لنا، بجانب تحسن الأجواء المناخية خلال المباراة بشكل ملحوظ عن الأيام السابقة".
وأكمل "كنا نتحدث كثيرا عن ضرورة الفوز، لم نبحث عن أية أعذار. تعاهدنا على الفوز فقط والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط، وهو ما حدث في النهاية بفضل التركيز والاجتهاد من جميع اللاعبين".
وشدد ياسر على ضرورة مواصلة الانتصارات للتأهل لربع النهائي والدفاع عن اللقب: "نمتلك جميع أسلحة الدفاع عن اللقب الإفريقي، ونعمل على ذلك، لكننا نُفكر ونسير في البطولة خطوة وراء الأخرى".
وأردف "وفي الفترة الحالية نعمل على التأهل للدور ربع النهائي للبطولة في مباراتي المريخ بالسودان وسيمبا التنزاني بالقاهرة، بعدما تحسن موقفنا في المجموعة بالفوز الأخير على فيتا كلوب".
وأتم "دعم الجمهور للفريق واللاعبين من أهم الدوافع للفوز داخل مصر وخارجها، الفترة المقبلة ستشهد مواصلة الانتصارات المحلية والإفريقية، من أجل إسعاد الجماهير الوفية التي تدعمنا بكل ما تملك من حماس ومساندة رائعة".