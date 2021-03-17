ياسر إبراهيم: حققنا فوزا مستحقا على فيتا كلوب.. ونمتلك جميع أسلحة الدفاع عن اللقب الإفريقي

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 17:30

كتب : حسام نور الدين

ياسر إبراهيم - الأهلي - فيتا كلوب - دوري أبطال إفريقيا

شدد ياسر إبراهيم مدافع الأهلي على ضرورة الفوز في المباراتين المقبلتين لحصد بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي عاد بانتصار ثمين على حساب فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 3-0 في دور المجموعات لينفرد بالوصافة قبل جولتين على النهاية.

وقال ياسر إبراهيم لموقع الأهلي الرسمي: "عقب مباراة الجولة الثالثة التي تعادلنا فيها مع فيتا كلوب بالقاهرة بدأنا رحلة الاستعداد الجيد للجولة التالية، من أجل الفوز على فيتا كلوب في عقر داره".

أخبار متعلقة
الأهلي يضاعف مكافآت لاعبيه بعد الفوز على فيتا كلوب طبيب الأهلي: شريف لا يعاني من أي إصابة.. وهذا سبب تغيير أيمن أشرف أمام فيتا مؤتمر موسيماني: لا نبحث عن أعذار في الأهلي.. كنت واثقا من قدرتنا على الفوز العامري فاروق: الخطيب كان يتابع الأهلي لحظة بلحظة في الكونغو

وأضاف "كنا الأفضل بشهادة الجميع في مباراة القاهرة، وقدمنا أداءً جيدا، لكن اللقاء انتهى بالتعادل بعدما حرمنا سوء التوفيق من فوز كبير".

وتابع "هذه هي كرة القدم، في كثير من الأحيان تكون الأفضل لكنك تُهدر الفرص ولا تفوز، وبعدما خرجنا بهذه النتيجة في لقاء الذهاب تعاهدنا على الفوز على فيتا كلوب على ملعبه، وهو ما حدث".

وأوضح صعوبة الظروف المناخية وكذلك سوء أرضية الملعب من النجيل الصناعي: "وسط هذه الظروف نجحنا في الفوز بعد الأداء الجيد والتركيز من جانب كل اللاعبين، كما حالفنا التوفيق في الفرص التي لاحت لنا، بجانب تحسن الأجواء المناخية خلال المباراة بشكل ملحوظ عن الأيام السابقة".

وأكمل "كنا نتحدث كثيرا عن ضرورة الفوز، لم نبحث عن أية أعذار. تعاهدنا على الفوز فقط والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط، وهو ما حدث في النهاية بفضل التركيز والاجتهاد من جميع اللاعبين".

وشدد ياسر على ضرورة مواصلة الانتصارات للتأهل لربع النهائي والدفاع عن اللقب: "نمتلك جميع أسلحة الدفاع عن اللقب الإفريقي، ونعمل على ذلك، لكننا نُفكر ونسير في البطولة خطوة وراء الأخرى".

وأردف "وفي الفترة الحالية نعمل على التأهل للدور ربع النهائي للبطولة في مباراتي المريخ بالسودان وسيمبا التنزاني بالقاهرة، بعدما تحسن موقفنا في المجموعة بالفوز الأخير على فيتا كلوب".

وأتم "دعم الجمهور للفريق واللاعبين من أهم الدوافع للفوز داخل مصر وخارجها، الفترة المقبلة ستشهد مواصلة الانتصارات المحلية والإفريقية، من أجل إسعاد الجماهير الوفية التي تدعمنا بكل ما تملك من حماس ومساندة رائعة".

ياسر إبراهيم الأهلي في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري لـ في الجول: البعض عرض إلغاء الدوري.. وهذا موقف المسحات 22 ثاتيه | الدوري المصري
أروابارينا: اللاعبون تجاوزوا الارتباك بسبب المادة الغريبة.. وحققنا فوزا هاما 11 دقيقة | إفريقيا
ياسر إبراهيم: حققنا فوزا مستحقا على فيتا كلوب.. ونمتلك جميع أسلحة الدفاع عن اللقب الإفريقي 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مصيلحي لـ في الجول: الدوري سيستمر مضغوطا.. وسنتحمل تكلفة المسحات حرصا على اللاعبين 17 دقيقة | الدوري المصري
رغم أنف "المادة البيضاء".. فاروق يصنع الفارق لـ بيراميدز ويساهم في فوزه أمام نامونجو 34 دقيقة | الكونفدرالية
مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: إيهاب جلال ضمن المرشحين لتدريب الفريق.. والمقاصة يرد ساعة | الدوري المصري
الأرقام تجيب.. هل انخفض مستوى صلاح في الموسم الجاري ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – إدارة الزمالك تطالب بتقرير عن أسباب هزيمة الترجي وتوضيح حول "المشاكل بين اللاعبين" ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك