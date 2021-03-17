خبر في الجول – إدارة الزمالك تطالب بتقرير عن أسباب هزيمة الترجي وتوضيح حول "المشاكل بين اللاعبين"

طلب مسؤولو اللجنة الثلاثية المديرة لنادي الزمالك، تقريرا شاملا عن أسباب خسارة الفريق من الترجي 3-1، في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن اللجنة طالبت الجهاز الفني بالتقرير، الذي تريد أن تشمل كل الأسباب التي أدت للخسارة.

وكذلك، طالبت اللجنة الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، توضيح الحقيقة حول ما يقال حول وجود مشاكل بين اللاعبين بعد المباراة التي خسرها الزمالك 1-0.

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وفي وقت سابق، نفى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، التقارير التي أشارت إلى اشتباك لاعبي الزمالك معا في غرفة الملابس، عقب الخسارة من الترجي.

وقال كارتيرون لـ FilGoal.com: "لم يحدث مطلقا اشتباكات بين اللاعبين في غرفة الملابس، أتفهم أن الإعلام يتحدث بشكل خاطئ عن الزمالك".

وأوضح "بعد المباراة تحدثت مع اللاعبين، بأنني أتحمل مسؤولية المباراة كاملة، وأنهم لم يخطئوا خلال المباراة".

وكتب الترجي انتصاره الأول في التاريخ على الزمالك في القاهرة بعدما فاز عليه بهدف دون رد مساء الثلاثاء.

بتلك النتيجة وصل رصيد الترجي لعشرة نقاط يتصدر بهم المجموعة ويضمن التأهل رسميا لربع النهائي.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني بثماني نقاط بعدما فاز على تونجيث السنغالي بهدف دون رد.

ويأتي الزمالك ثالثا بنقطتين ويليه تونجيث بنقطة وحيدة في المركز الرابع.